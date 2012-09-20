برگزاری رژه نیروهای مسلح در پنج شهر شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ منصور خمری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود:هدف از برگزاری مراسم با شکوه رژه در شهرها و استانهای مختلف، حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی و نشان دادن توامندیهای نیروهای نظامی است.

وی گفت : امروز ارتش کشور ما ارتشی با ایمان و سرشار از معنویت و با طراوت است و این قدرت را دارد که در مقابل زورگویی استکبار جهانی جواب داندان شکنی بدهد.

وی عنوان کرد: مراسم رژه امسال نسبت به سالهای قبل تفاوت دارد و آن اینست که سپاه پاسداران در نوک پیکان این رژه قرار خواهد گرفت.

فرمانده لشکر 30 گرگان در ادامه گفت: محل اجرای رژه در گرگان میدان بسیج خواهد بود و این میدان برای کلیه مراسمات رژه در سالهای آینده ثبت شد.



وی با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در لشکر 30 گرگان گفت: از جمله برنامه های این هفته رژه نیروهای مسلح با حضور مسئولان استانی، شرکت کارکنان نیروهای مسلح در نماز جمعه، سخنرانی فرماندهان در بین الصلاتین نماز جمعه، حضور دانش آموزان در سرباز خانه ها و اجرای برنامه هیا متنوع برای آنان ، تجلیل از سربازان یگانهای مسلح در سرباز خانه ها است.

وی بیان داشت:سخنرانی فرماندهان در سطح مدارس ، دیدار با خانواده های جانبازان، ایثارگران، آزادگان ، برگزاری مسابقات ورزشی ،برگزاری صبحگاه مشترک یگانهای نمونه استان گلستان در لشکر 30 و عطر افشانی گلزار شهدای استان گلستان از دیگر برنامه هاست.

هتک حرمت به پیامبر اعظم (ص ) نشان از استیصال دشمنان دارد

فرمانده لشکر 30 پیاده گرگان توهین و هتک حرمت به ساحت پیامبر اعظم (ص) را ناشی از استیصال دشمن در مقابل مسلمانان و بیداری اسلامی دانست که ناشی ازدیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در منطقه است.

وی گفت : با برگزاری موفقیت آمیز اجلاس غیر متعهد ها در ایران دشمنان چشم دیدن ما را ندارند و قطعا برای ما برنامه هایی دارند لذا ارتش و سایر نظامیان کشور آمادگی همه جانبه ای دارند تا به هر گونه تهدیدی قاطعانه پاسخ دهند.