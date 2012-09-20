نمایش "شاید شبی شوم و شفاف شیطانی" در البرز به نقد گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه نمایش "شاید شبی شوم و شفاف شیطانی" با حضور "مصطفی محمودی" و عوامل این نمایش در پلاتواداره کل ارشاد البرز به نقد و بررسی گذاشته شد.

محمودی در ابتدای این نشست ضمن انتقاد از عدم توزیع بروشور این نمایش در بین مخاطبان گفت: بروشور شناسنامه و هویت نمایش محسوب می شود، اما در اجرای این نمایش هیچ شناسنامه ای از کار برای مخاطبان ارائه نشد.

روایت تکراری داستان یوسف و زلیخا

مصطفی محمودی در ادامه " شاید شبی شوم ..." را ضعیف ترین متن نمایشی میلاد اکبر نژاد دانست و اظهار داشت: این نمایش کاری شفاف و جاندار نیست؛ هرچند حاوی نکاتی خوب و ارزنده است اما به دلیل ضعف درساختارنمایش با عدم موفقیت مواجه می شود.

دست نویسنده در این متن نمایشی برای مخاطب رو شده است

سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران فقدان اتفاقی نو و بدیع را در انتخاب این نمایش ذکر کرد و افزود: تشابه این نمایش با داستان یوسف و زلیخا موجب می شود مخاطبی که به تمام جزئیات این داستان اشراف دارد چیز جدیدی برای او نخواهد داشت و در واقع نویسنده با انتخاب این نمایش چیزی برای رو کردن نزد مخاطب ندارد.

ایجاد گره ها روایت داستان را جذاب تر می کرد

این منتقد مطرح کشور ایجاد گره ها، تلفیق داستانک ها در طول جریان نمایش را از ترفندهای جذب مخاطب تا آخرین لحظه اجرا قلمداد کرد.

ضعف در ساختار نمایشنامه



محمودی مهمترین نقطه ضعف این نمایش را نمایشنامه آن برشمرد و گفت: متن این نمایش مملو از دیالوگ، بازی با کلمات و حتی متفاوت از زبان و گویش ما است به نحوی که مخاطب برای شنیدن هر واژه و تجزیه آن نیازمند تامل بیشتری است و همین مهم به متن کار آسیب وارد می سازد.

روایت خطی داستان "شاید شبی شوم و...

وی روایت داستان خطی را در این نمایش از نقاط ضعف کار دانست و گفت: یک داستان باید به شکل منحنی و با فراز و فرودهایی همراه باشد تا برجذابیت نمایش بیفزاید.

سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران سرگردانی میان شیطان و یوسف و جدال بین خیر و شر را نیز موضوعی کلیشه ای و تکراری ذکر کرد که بارها در بسترداستان های مختلف روایت شده است.

مصطفی محمودی عنوان کرد: حمید غلامی کارگردان این نمایش با تفکراتی که کورسوهایی از آن در طراحی صحنه، موسیقی و حتی میزانسن هم دیده شد اگر با متن بهتری کار را ارائه می کرد نمایش جذابی از خود بر جای می گذاشت.

استاد صمد چینی فروشان نیز در بخش دیگری از نشست نقد و بررسی نمایش " شاید شبی شوم و..."گفت: انتظار می رفت کارگردان برخورد تازه ای با متن داشته باشد.

میزانس ها دراین نمایش چشم گیربود

وی ضمن اشاره به طراحی مناسب میزانسن، دکور و...افزود: باید متنی برای این داستان انتخاب می شد که با نگاه تازه تری برای مخاطب به درد امروز او می خورد.

چینی فروشان نقش ضمن اشاره به حضور شیطان دراین نمایش بیشتر به صورت سورئال و غیر منطقی گفت: صحنه همواره باید بر اساس متن طراحی شود و داستان هم با فراز وفرودهایی همراه باشد.

چینی فروشان ظرفیت های دیداری و جلوه های بصری این نمایش را مطلوب ارزیابی کرد.

دراین اثنا این سوال نیز مطرح شد که آیا یک کارگردان می تواند با وجود متنی ضعیف کاری قوی ارائه دهد که چینی فروشان دراین رابطه اظهار داشت: بارها متن هایی ضعیف وجود داشته اند که با خواندن آن تصور می شد کارخوبی اجرا نشود اما به دلیل کارگردانی قوی کارهم قوی ارائه شد.

در ادامه این نشست میلاد اکبر نژاد ضمن اشاره به روایت داستان از کتب قدیمی ساختار دستور زبانی این نمایش را نیز متفاوت از شیوه های گفتاری معمول ذکر کرد و گفت: سعی شده است ساختار دستور زبان به نحوی باشد زیبایی کلام داشته باشد.

وی سرگردانی متن را نیز به دلیل روایت پازل گونه نمایش دانست وافزود:داستان مثل قطعات پازل درکنارهم قرار می گیرد.

حضور شیطان را در همه جا و شنیده شدن حرف های او توسط همه از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و اکبرنژاد نیز عنوان کرد: بر خلاف شمایلی که از یک شیطان دراین نمایش دیده می شد بانویی که پشت آن نیمکت نشسته بود و داستان را میخواند او خود شیطان بود.

موسیقی ناموزون غربی در روایت داستانی تاریخی و قرآنی

سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در بخش دیگری به موسیقی این نمایش اشاره کرد و گفت: در حین اجرا موتیف های موسیقی مقطعی آن هم از گیتارکه سازی غربی است به گوش می رسید درحالی که این نمایش اثری قرآنی را روایت می کرد که در تضاد و پارادوکس با متن نمایش بود.

وی فقدان ضرب آهنگ های موسیقی درحین تغییر پرده ها را نیز از جمله نقاط ضعف نمایش برشمرد.

محمودی حضور نابازیگران را دراین اجرا نیز یک نقطه ضعف دانست و گفت: بازیگران این نمایش تئاتری نبودند و حرکات خشک و ناموزون آنها نشان می داد که آماتور هستند.

این منتقد طراحی لباس را هم یکی از نقاط مثبت این نمایش قلمداد کرد.

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