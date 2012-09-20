قم در بخش کشاورزی باید برای کشور الگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح های زیربنایی آب و خاک اراضی آستانه مقدسه قم در منطقه جعفرآباد با بیان اینکه آستانه مقدسه در بدترین شرایط توانسته محصولات با کیفیتی تولید کند، افزود: میخواهیم که قم در کشاورزی صنعتی به الگویی برای کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: آستانه مقدسه بسیاری از کارها را به صورت خودیاری و با اعتبارات آستانه به انجام رسانده در حالی که در بسیاری از موارد این قضیه معکوس است و برای انجام امور مختلف ابتدا باید دولت هزینه بپردازد.
معاون وزیر کشاورزی با ابراز اینکه سال گذشته سال همدلی و هماهنگی قوا بوده است اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی و شورای عالی دولت احکام خوبی را صادر کردند و ما توانستیم در این سال به اهداف برنامه پنجم دست پیدا کنیم.
سجادی با اشاره به بحث شرعی مصرف بهینه آب اذعان کرد: مصرف بهینه آب نه فقط از منظر دینی بلکه از منظر فنی نیز باید همیشه و همه جا مورد توجه باشد در غیر اینصورت نمی توانیم به تولیدات مورد نظر خود دست پیدا کنیم.
وی به استقبال کشاورزان از بحث آبیاری قطرهای اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت امروز به گونهای شده است که ما گاهی اوقات نمیتوانیم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.
معاون وزیر کشاورزی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: فرموده رهبر معظم انقلاب و شعار امسال همیشه و در همه زمانها باید مورد توجه باشد.
سجادی در پایان تصریح کرد: زمانی می توانیم به استقلال واقعی خود دست پیدا کنیم که بخش کشاورزی ما توسعه پیدا بکند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون وزیر کشاورزی گفت: به دنبال آن هستیم که شهر قم در بخش کشاورزی به الگویی برای کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح های زیربنایی آب و خاک اراضی آستانه مقدسه قم در منطقه جعفرآباد با بیان اینکه آستانه مقدسه در بدترین شرایط توانسته محصولات با کیفیتی تولید کند، افزود: میخواهیم که قم در کشاورزی صنعتی به الگویی برای کشور تبدیل شود.
نظر شما