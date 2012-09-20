قم در بخش کشاورزی باید برای کشور الگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح های زیربنایی آب و خاک اراضی آستانه مقدسه قم در منطقه جعفرآباد با بیان اینکه آستانه مقدسه در بدترین شرایط توانسته محصولات با کیفیتی تولید کند، افزود: می‌خواهیم که قم در کشاورزی صنعتی به الگویی برای کشور تبدیل شود.



وی ادامه داد: آستانه مقدسه بسیاری از کارها را به صورت خودیاری و با اعتبارات آستانه به انجام رسانده در حالی که در بسیاری از موارد این قضیه معکوس است و برای انجام امور مختلف ابتدا باید دولت هزینه بپردازد.



معاون وزیر کشاورزی با ابراز اینکه سال گذشته سال همدلی و هماهنگی قوا بوده است اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی و شورای عالی دولت احکام خوبی را صادر کردند و ما توانستیم در این سال به اهداف برنامه پنجم دست پیدا کنیم.



سجادی با اشاره به بحث شرعی مصرف بهینه آب اذعان کرد: مصرف بهینه آب نه فقط از منظر دینی بلکه از منظر فنی نیز باید همیشه و همه جا مورد توجه باشد در غیر اینصورت نمی توانیم به تولیدات مورد نظر خود دست پیدا کنیم.



وی به استقبال کشاورزان از بحث آبیاری قطره‌ای اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت امروز به گونه‌ای شده است که ما گاهی اوقات نمی‌توانیم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم.



معاون وزیر کشاورزی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: فرموده رهبر معظم انقلاب و شعار امسال همیشه و در همه زمانها باید مورد توجه باشد.



سجادی در پایان تصریح کرد: زمانی می توانیم به استقلال واقعی خود دست پیدا کنیم که بخش کشاورزی ما توسعه پیدا بکند.

