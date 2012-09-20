شهدا از حیاتی معنادار برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر پنجشنبه در یازدهمین یادواره تجدید میثاق با شهدا وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در قرآن مجید آیاتی در ارتباط با مقام شهدا و شهادت وجود دارد که به واقع مصداق این سخن است که شهدا زنده هستند.

وی افزود: قیوم بودن به قدرت و علم بستگی دارد و اگر یکی وجود نداشته باشد دیگری نیز ناقص است که شهیدان آگاهی، قدرت و قیومیت را در کنار یکدیگر داشتند و این موضوع باعث شد تا این افراد برای همیشه جاودان باقی بمانند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین ساخت 44 هزار کیلومترراه مواصلاتی، یک هزارو 450 کیلومتر جاده،سه هزارو200 سنگر، اعزام 540هزار نیرو به جبهه های جنگ، داشتن سه هزارو 400 شهید، یک هزارو 200 آزاده، 172 مفقود الاثر،دو هزارو 300 جانباز ستادی و هفت هزار جانباز مردمی را بخشی از افتخارات وزارت جهاد کشاورزی دانست.