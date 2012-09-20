  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

بحران مالی در اروپا/

کارگران بخش حمل و نقل در یونان نیز به اعتصابات پیوستند

کارگران بخش حمل و نقل در یونان نیز به اعتصابات پیوستند

رسانه ها با اشاره به اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل در یونان، اعلام کردند بسیاری از اتحادیه‌های کارگری مخالف اجرای دور جدید طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کارگران بخش حمل و نقل عمومی یونان نیز به موج فزاینده اعتراضات در برابر سیاستهای تدابیر ریاضتی دولت پیوسته‌اند.هم اکنون کارگران بخش مترو، تراموا و اتوبوسرانی یونان اعلام کرده‌اند که به مدت یک شبانه روز از سرویس دهی به شهروندان خودداری خواهند کرد. پیش از این قضات و پزشکان یونانی نیز دست به اعتصاب زده بودند.

آنتونیس ساماراس نخست وزیر محافظه کار یونان قرار است بار دیگر با رهبران سایر احزاب برای حمایت از طرح ریاضتی جدید خود مذاکره کند. دولت یونان درصدد است تا بار دیگر حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان را کاهش دهد.

در صورت اجرای این طرح 11.5 یورو در  هزینه‌های عمومی صرفه جویی خواهد شد.
 

کد مطلب 1700869

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