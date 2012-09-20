دیدار پیکان و سایپا برای مدیران دو باشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است

عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران گفت: تیم ما نشان داده که می تواند شگفتی ساز لیگ برتر شود ما در چند هفته اخیر نتایج خوبی به دست آوردیم و برای بازی فردا مقابل سایپا با برنامه ظاهر خواهیم شد.

وی ادامه داد: این دیدار برای هواداران و مدیران دو باشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در این دیدار پیروز شویم.

ویسی تصریح کرد: سایپا تیم خوبی است و فوتبال زیبایی را به نمایش می گذارد ولی این امید را داریم که با انجام یک بازی روان و خوب پیروز میدان شویم.

سرمربی پیکان تاکید کرد: این دیدار مساوی نخواهد داشت و فکر می کنم یکی از زیباترین بازی های لیگ برتر را هواداران تماشا خواهند کرد.

ویسی در پایان گفت: تیم جوانی داریم و نشان داریم که می توانیم هر تیمی را شکست دهیم و امیدوارم این روند خوب تیم ما ادامه داشته باشد.