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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

خدایار ظفری سرپرست فرمانداری نهاوند شد

خدایار ظفری سرپرست فرمانداری نهاوند شد

نهاوند - خبرگزاری مهر: خدایار ظفری بعنوان سرپرست فرمانداری نهاوند منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان نهاوند خدایار ظفری بخشدار مرکزی نهاوند را با حفظ سمت و با ابلاغ استاندار همدان، بعنوان سرپرست فرمانداری نهاوند معرفی کرد.

علی اکبر فامیل کریمی اظهار داشت: استاندار همدان در کوتاهترین فرصت فرماندار جدید نهاوند را معرفی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تعلل و تاخیر در مجموعه مدیریتی شهرستان نهاوند خدایار ظفری بعنوان سرپرست فرمانداری نهاوند منصوب شده است، گفت: اسماعیل زارعی کوشا فرماندار سابق نهاوند یکی از بهترین مدیران استان همدان بود که در مدت حضور دوساله خود تحولات و تغییرات زیادی در عرصه توسعه و پیشرفت نهاوند بوجود آورد.

فامیل کریمی مدیریت، جدیت و دلسوزی و تعهد را از خصوصیات بارز فرماندار سابق نهاوند برشمرد.

وی فعالیت و اقدامات انجام شده در دولتهای نهم و دهم در شهرستان نهاوند را بی نظیر و مؤثر دانست و گفت: احداث بزرگترین سد آبی غرب کشور، ساخت بیمارستان 162 تختخوابی، احداث راه آهن، تعریض و چهار خط کردن جاده های ورودی و خروجی و احداث چند کارخانه مهم صنعتی در مجموعه شهرستان نهاوند کارهای اساسی و زیر بنایی دولت در توسعه و پیشرفت نهاوند بوده است.

وی با بیان اینکه عده ای از دشمنان و مخالفان نظام و کشور سعی در القا یأس و ناامیدی در بین مردم دارند، گفت: مسئولان و مردم باید جلوی حرکت زشت این عده را بگیرند.

باید از هشت سال رشادت و مجاهدت رزمندگان قدردانی کرد

وی گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس باید از هشت سال رشادت و مجاهدت رزمندگان و نیروهای مختلف نظامی که با تلاش و کوشش و ایثار و از خود گذشتگی و نثار جان خود، این انقلاب و آرمانهای ارزشمند آن را پاسداری و حراست کردند، تجلیل و قدردانی کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان افزود: شرایط فعلی سخت و مشکل است و ایران اسلامی به خاطر دفاع از آرمانها و ارزشهای اسلامی و برای حفظ استقلال و اقتدار خود در مقابل دشمنان و مستکبران از طرف آنان مورد هجمه و حمله اقتصادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی موجود و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اقتصادی مقاومتی، بهترین راه برای مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن زنده نگاه داشتن فرهنگ مقاومت و ایثار و از خودگذشتگی است.

فرماندار سابق نهاوند نیز در این جلسه از تمامی مدیران و مسئولان مختلف دستگاها اجرایی که در مدت فعالیت وی در نهاوند، او همراهی کردند تقدیر و تشکر کرد.

نهاوند شایستگی بیشتری برای توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف دارد

اسماعیل زارعی کوشا گفت: در این مدت برای توسعه و پیشرفت نهاوند کارهای بزرگی انجام شده ولی نهاوند با توجه به پیشینه تاریخی و ارزشمند خود و سابقه درخشان این شهر در قبل و بعد از انقلاب شایستگی و لیاقت بیشتری برای توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف دارد.

فرماندار شهرستان قم اظهار داشت: کارهای صورت گرفته در زمینه کشاورزی و احداث کانالهای آب رسانی و مکانیزه کردن زمین های زراعی و کشاورزی در دو سال گذشته از مجموعه کارهای صورت گرفته در 20 ساله گذشته بیشتر بوده است.

وی افزود: نهاوند برای روند رو به رشد خود در عرصه های مختلف نیازمند وحدت و یکدستگی و انجسام بین مسئولان و مردم است.

وی گفت: طرح های مهمی در نهاوند در مرحله ساخت و تکمیل قرار دارد که با راه اندازی و بهره برداری از آنها تحولات چشمگیری در نهاوند اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 1700872

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