پنج بوستان در قم افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رسولی در مراسم افتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه‌های عمران شهری مناطق هشتگانه قم که قبل از ظهر پنج شنبه در مدرسه شاهد نمازیخواه برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری منطقه 6 قم توانسته است پروژه های مهمی را برای خدمت به مردم این منطقه به انجام برساند.



وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغ 150 میلیارد ریال بودجه این منطقه که قرار بود طی یک سال مصرف شود را به طور کامل برای به نتیجه رسیدن پروژه‌های عمرانی، در طول 6 ماه به مصرف رسیده است.



شهردار منطقه 6 قم افزود: از جمله مهمترین مشکلات این منطقه دفع آب های سطحی بود که طی سال جاری توانسته ایم با اختصاص مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان، و در قالب سه پروژه این مشکل را تقلیل دهیم.



وی با بیان اینکه از دیگر معضلات این منطقه مشکل عبور و مرور شهری بود، گفت: برای کاهش این مشکل نیز سه پروژه در معابر اصلی این منطقه در حال بهره برداری است و مبلغی بالغ بر هفت میلیارد تومان برای این پروژه ها تخصیص اعتبار داشته ایم.



رسولی اظهار داشت: برای حل مشکلات ترافیکی این منطقه تلاش داریم تا با افزایش میادین و استفاده از تکنولوژی های جدید، این مشکل را به حداقل کاهش دهیم.



وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما این است تا پروژه های عمرانی هرچه زودتر به مرحله عملیاتی برسد، گفت: از اقدامات مهم در حال انجام توسط شهرداری منطقه 6، افتتاح همزمان پنج بوستان در این منطقه با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان است.



رسولی افزود: شهرداری منطقه 6 تلاش دارد تا با استفاده از 45 نیروی ستادی و 110 نیروی خدماتی بتواند بیشترین بهره برداری را داشته باشد.

