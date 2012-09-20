52 برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس در ملایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد اسماعیلی ظهر پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در ملایر، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی پر افتخارترین حدیث مقاومت ملت ایران برشمرد.
وی از برگزاری 52 برنامه همزمان با این هفته در ملایر خبر داد و گفت: به صدا درآمدن زنگ مقاومت در مدارس، غبارروبی گلزارشهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و امام جمعه شهرستان ملایر از جمله این برنامهها است.
فرمانده سپاه ناحیه ملایر برپایی نمایشگاه از "چهارراه تا چهار راه" در پارک چمران ملایر در 16 غرفه با موضوع دفاع مقدس و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگ ،هنری و ورزشی در این هفته در ملایر را از دیگر برنامهها عنوان کرد.
وی از برگزاری همایش بزرگداشت شهید حیدری در ملایر خبر داد و گفت: برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نشستهای تخصصی در پایگاههای بسیج شهری و روستایی و حضور راویان دفاع مقدس در مدارس و مساجد و رژه موتورسواران با حضور 50 موتورسوار در شهر ملایراز دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در ملایراست.
نظر شما