نخبگان باید تحولات کشور را در مسیر توسعه مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسدی ظهر پنج شنبه در کارگاه علمی ـ پژوهشی چشمانداز و آیندهپژوهی ویژه نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سراسر کشور با یادآوری این موضوع که جمهوری اسلامی ایران همواره و در تمام زمانها در مقابل اقدامات و تجاوزات دشمنان ایستاده است، اظهار داشت:همانطور که در هشت سال دفاع مقدس از مشکلات عبور کردیم و به پیروزی رسیدیم امروز نیز که دشمن جنگ اقتصادی را به واسطه اعمال تحریم ها و فشارهای پولی و بانکی و صادراتی و ارزی با ما آغاز کره است، باید با سیاستهای برنامهریزی شده به تقویت اقتصاد کشور پرداخت.
وی تاکید کرد: ایران باید با مدیریت زمان و تحولات صورت گرفته از تحریمهای دشمنان با پیروزی عبور کند.
عضو کمیسیون چشمانداز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نخبگان باید دغدغه کشور را داشته باشند، تصریح کرد: این افراد باید با فعالیت در حوزههای مختلف کشور تمام تحولات کشور را در مسیر توسعه مدیریت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز و توسعه کشور هر یک از استانهای کشور به مناطق چندگانه تبدیل شده است که بر اساس این طبقهبندی اصفهان به عنوان معین استانهای چهار محال و بختیاری و یزد در این حوزه تلقی میشود.
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