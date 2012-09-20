  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

شریف اسدی:

نخبگان باید تحولات کشور را در مسیر توسعه مدیریت کنند

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نخبگان و اندیشمندان جامعه باید با فعالیت در حوزه‌های مختلف، تحولات کشور را در مسیر توسعه مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسدی ظهر پنج شنبه در کارگاه علمی ـ پژوهشی چشم‌انداز و آینده‌پژوهی ویژه نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سراسر کشور با یادآوری این موضوع که جمهوری اسلامی ایران همواره و در تمام زمان‌ها در مقابل اقدامات و تجاوزات دشمنان ایستاده است، اظهار داشت:همانطور که در هشت سال دفاع مقدس از مشکلات عبور کردیم و به پیروزی رسیدیم امروز نیز که دشمن جنگ اقتصادی را به واسطه اعمال تحریم ها و فشارهای پولی و بانکی و صادراتی و ارزی با ما آغاز کره است، باید با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده به تقویت اقتصاد کشور پرداخت.

وی تاکید کرد: ایران باید با مدیریت زمان و تحولات صورت گرفته از تحریم‌های دشمنان با پیروزی عبور کند.

عضو کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نخبگان باید دغدغه کشور را داشته باشند، تصریح کرد: این افراد باید با فعالیت در حوزه‌های مختلف کشور تمام تحولات کشور را در مسیر توسعه مدیریت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و توسعه کشور هر یک از استان‌های کشور به مناطق چندگانه تبدیل شده است که بر اساس این طبقه‌بندی اصفهان به عنوان معین استان‌های چهار محال و بختیاری و یزد در این حوزه تلقی می‌شود.

کد مطلب 1700878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها