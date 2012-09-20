تنها مشکل من انتخاب 11 بازیکن استقلال است/ زور بر فوتبال حاکم شده!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که بعدازظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با فجر شیراز با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: پیش از دیدار مقابل فجرسپاسی و در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: هفته گذشته بازی نسبتا خوبی را مقابل راه آهن انجام دادیم و توانستیم به 3 امتیاز حساس این بازی دست پیدا کنیم.

امیر قلعه‌نویی فجر را یک تیم جوان و سختکوش خواند و افزود: ما در مقابل فجر یک بازی بسیار مشکل را انجام خواهیم داد. این تیم از کادر فنی قوی و بازیکنان جنگنده سود می برد و با توجه به پیروزی پر گل هفته گذشته این تیم مقابل داماش آنها با روحیه بسیار خوب به مصاف ما خواهند آمد.

وی تاکید کرد: ما در طول هفته گذشته بر روی نقاط ضعف این تیم کار کرده ایم و یکی از نقاط قوت این تیم دوندگی بازیکنان این تیم است. فجر یک بازیکن به نام حقیقی دارد که مهره بسیار قابلی است و ما تلاش می کنیم در طول 90 دقیقه این بازیکن را از کار بیاندازیم.

سرمربی استقلال در ادامه افزود: ما از نظر روحی در شرایط خوبی هستیم و با توجه به بازی عقب مانده ای که داریم می خواهیم رفته رفته خود را به صدرجدول نزدیک کنیم.

امیر قلعه‌نویی در ادامه و در خصوص مصدومان و محرومان استقلال نیز گفت: خوشبختانه در دیدار مقابل راه آهن دو بازیکن محروم داشتیم که آنها نیز به این بازی خواهند رسید و در تمرین دیروز هاشم بیک زاده مصدومیتی جزئی پیدا کرد که کادر پزشکی ما در تلاش هستند که وی را نیز برای دیدار فردا آماده کنند.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تمامی نفرات برای این دیدار آماده هستند تنها مشکل من انتخاب 11 بازیکن برای دیدار با فجر است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مجتبی جباری چه زمانی به جمع سایر بازیکنان اضافه خواهد شد، گفت: مجتبی از چند روز آینده دویدن خود را شروع خواهد کرد و من باید از کادر پزشکی تشکر ویژه کنم که تلاششان برای رفع مصدومیت بازیکنان بسیار قابل ستایش است.

قلعه نویی در پاسخ سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون اینکه محمود یاوری متخصص پیروزی مقابل استقلال و پرسپولیس است گفت: یاوری استاد من است و من مقابل ایشان درس پس می دهم وی با هر تیمی که بوده دارای برنامه بوده و از نظم تیمی خاصی برخوردار است. اما در فوتبال همیشه برد و باخت وجود دارد و هر دو تیم تلاش می کنند تا پیروز میدان شوند.

سرمربی استقلال در خصوص جوانگرایی در این تیم نیز گفت: من در تیم هایی مثل مس کرمان، استقلال اهواز و تراکتورسازی تبریز نیز به جوانگرایی اعتقاد خاصی داشتم اما متاسفانه فوتبال ما خیلی ضعف دارد و وقتی افرادی غیر تخصصی در فوتبال حضور دارند نمی توانیم انتظار زیادی از فوتبالمان داشته باشیم. به طور مثال باید بگویم من هیچ وقت نمی توانم مدیر یک کارخانه باشم چون تخصصی در این زمینه ندارم.

قلعه نویی در ادامه خاطرنشان کرد: در استقلال بازیکنان جوانی مثل مهرداد حسینی و ریشی اصفهانی را داریم که بر روی آنها سرمایه گذاری خواهیم کرد اما با توجه به اینکه در حال حاضر در شرایط جدولی خیلی خوبی نیستیم تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا شرایط خود را بهبود بخشیده و از جوانان ما نیز استفاده کنیم.

وی در ادامه و در خصوص بازیهای نوجوانان آسیا که از روز شنبه برگزار خواهد شد نیز گفت: قبل از هر چیز باید تشکر ویژه ای از علی دوستی انجام دهیم. مردی که تمام زندگی خود را وقف فوتبال ایران کرده و زحمات زیادی برای فوتبال پایه مملکت کشیده اما متاسفانه به آنچه که می خواسته دست پیدا نکرده و ما هنوز قدر وی را به درستی نمی دانیم. دوستی همیشه با صداقت کار خود را انجام می دهد و من امیدوارم که مسئولین نگاه ویژه ای به این مرد زحمتکش بیاندازند.

سرمربی استقلال در پایان و در خصوص مشکل مالی که برای وی در تبریز بوجود آمده گفت: من حساب مردم تبریز را از بعضی آقایان جدا می کنم متاسفانه وقتی امثال دادکان و مصطفوی خانه نشین باشند زور بر فوتبال مملکت ما حاکم می شود.

وی ادامه داد: آقایان کار قشنگی انجام نداده اند و به اعتقاد من کارشان خیلی غیر اخلاقی بوده است. من تعجب می کنم که آن 50 میلیونی که راجع به آن صحبت شده است به کدام حساب برگشته است.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجر سپاسی از هفته نهم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.