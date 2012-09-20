به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنج شنبه در دیدار اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اسلام هیچ قشری به اندازه علما مورد تاکید قرار نگرفته اند افزود: علما رسالت و وظیفه خطیری نسبت به سایر اقشار در جامعه بر عهده دارند چرا که در واقع کار آنها همانند انبیاء خدمتگزاری به مردم و مبارزه با انحرافات اعتقادی در جامعه است.



وی با بیان اینکه علمای شیعه مرزبانان دین به شمار می‌روند افزود: علما نقش تأثیرگذاری در جامعه بر عهده دارند و امروز نیز روحانیونی که در مجلس حضور دارند باید از این فرصت به دست آمده حداکثر بهره برداری را انجام دهند.



اقدامات جدی برای رفع گرانی صورت گیرد



استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور مسائل اقتصادی و گرانی‌های موجود است، افزود: مردم از گرانی‌ها رنج می‌برند که باید اقدامات جدی برای رفع گرانی و تورم صورت گیرد.



وی عنوان کرد: در بسیاری از کشورها مشاهده می شود اجناس در طی سالهای متمادی دارای قیمت ثابتی هستند .



آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: در برخی از کشورها یک کالا در همه شهرهای آن قیمت یکسانی دارد که متاسفانه در ایران اینگونه نیست و در هر شهر و گاهی در خود یک شهر قیمت ها با یکدیگر متفاوت است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه ربا در بسیاری از رویات ما، مورد مذمت قرار گرفته است افزود: متاسفانه ربا در بانک‌های ما امری معمول و طبیعی است.



این مرجع تقلید شیعیان، اخذ دیرکرد از مشتریان را ربا دانست و افزود: نامه‌های فراوانی در این زمینه برای ما ارسال می‌شود که ما در جواب همه آنها اعلام می‌کنیم این امر ربا و حرام است.



وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه ورود کند و قوانین و ضوابطی بر اساس احکام اسلام تنظیم کند.



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه ربا امری مخرب و خطرناک است افزود: جنبش والستریت که امروز در آمریکا به راه افتاده است در نتیجه همین رباخواری سرمایه داران است.



انتقاد از عملکرد صدا و سیما در ساخت فیلم و سریال



آیت الله نوری همدانی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در ساخت فیلم و سریال افزود: صدا و سیما فیلم هایی نشان می دهند که مطلوب نیست و جا دارد نمایندگان موازینی در این زمینه وضع کنند تا ارزش های دینی و اسلامی محفوظ بماند.



مجلس با دولت فرانسه برخورد کند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فرانسه به دلیل انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام(ص) افزود: امروز که در همه جای دنیا علیه سازندگان فیلم موهن اعتراض کرده اند این کشور دست به چنین کاری زده که جا دارد مجلس در این زمینه برای مجازات آنها تصمیم جدی صورت دهد.



این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دشمنان هر روز علیه اسلام نقشه دارند، افزود: باید برای عاملان توهین به مقدسات اسلام مجازاتی تعیین شود و صرف اعتراض و محکوم کردن آن کافی نیست.



