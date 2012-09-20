به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی چهارمین جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گلستان تعداد آثار ارائه شده در بخش فیلمنامه را 58 اثر عنوان کرد و گفت: 24 استان در بخش فیلمنامه شرکت کردند.

احمد گلچین گفت: در بخش فیلم نیز 56 اثر از 17 استان به جشنواره ارسال شد و پس از داوری مرحله اول در حوزه فیلم، 25 فیلم انتخاب و در حوزه فیلمنامه نیز 27 فیلمنامه برگزیده شدند.



گلچین تصریح کرد: استان گلستان برای چهارمین سال متوالی میزبان برگزاری جشنواره پویانمایی سیره رضوی است و امسال به دلیل بالا بودن سطح کمی و کیفی آثار، استقبال هنرمندان از این جشنواره نیز افزایش یافته است.



رئیس اداره هنری، سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: در سال های گذشته آثار ارسال شده بیشتر پیرامون موضوع ضامن آهو بودند، اما امسال هنرمندان احادیث رضوی را نیز دستمایه کار خود قرار دادند.



وی افزود: هنرمندان در این دوره از جشنواره به دلیل تجربه ای که از 3 دوره قبل کسب کردند هم با آثار کیفی تر و هم با علاقه بیشتر شرکت کردند.



گلچین آغاز بکار دفتر آسیفا در گرگان و راه اندازی شبکه تلویزیونی پویانمایی را موجب اطلاع رسانی و تحرک بیشتر هنرمندان در زمینه پویانمایی دانست.



به گفته وی، پویانمایی قابلیت برقراری ارتباط صمیمانه با مخاطب را دارد و از این طریق می توان باورهای دینی را به نسل کودک و نوجوان جامعه انتقال و آنها را در جامعه نهادینه کرد.



کارشناس سمعی و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آبادکتول گفت: آزادی بیان در پویانمایی نسبت به فیلم بیشتر است.

عباس عرب عامری گفت: در پویانمایی هنرمند بدون محدودیت پیام خود را منتقل می کند، اما در فیلم، هنرمند آزادی کمتری دارد و در پویانمایی تخیلات کودکانه به کار گرفته می شوند و براین اساس باید از هنر پویانمایی برای انتقال ارزش های دینی استفاده کرد.

عرب عامری تصریح کرد: بهتر بود کارگاه های آموزشی این جشنواره ها در شهرستان ها برگزار شوند تا هنرمندان شهرستانی فرصت شرکت و معرفی خود را داشته باشند.

ضعف جشنواره پویانمایی

وی یکی از ضعف های چهارمین جشنواره پویانمایی سیره رضوی را غلبه تئوری بر عمل عنوان کرد و گفت: در دورهای گذشته جشنواره با نوع خاصی از پویانمایی به صورت عملی در کارگاه آموزشی آنا می شدیم، اما در این دوره فقط به شکل بیان آموزش داده می شود.

عرب عامری ضعف دیگری جشنواره چهارم پویانمایی را نمایش فیلم های حرفه ای برای هنرمندانی که تجربه زیادی در این عرصه ندارند، عنوان کرد.

کارشناس سمعی و بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول پیشنهاد داد: به منظور عمق بخشیدن به انتقال مفاهیم سیره رضوی و مکم به هنرمندان برای بهره گیری از منابع غنی اسلامیٰ نمایشگاه کتاب رضوی در حاشیه جشنواره پویانمایی سیره رضوی در سال های آینده برگزار شود.

یکی از کارگردانان شرکت کننده در چهارمین جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گلستان گفت: پویانمایی تصویر جذاب و متفاوتی نسبت به موضوعات برای مخاطب ارائه می دهد.



حامد شریفی گفت: درک مفهومی موضوعات به مراتب راحت تر از درک زبانی استٰ به همین دلیل پویانمایی با مخاطب خود ارتباط مفهومی برقرار می کند.

وی افزود: هنر به ویژه پویانمایی درک لطیفی از سوژه ها ایجاد می کند و مخاطب برای تماشای آن ترغیب می شود، برهمین اساس است که برای انتقال آسان و عمیق مفاهیم و باورهای ارزشی از این روش استفاده می شود و با توجه به اینکه مخاطبان این هنر بیشتر کودکان و نوجوانان هستند بیشتر می تواند در باورپذیری ارزش های دینی موثر باشد.

شریفی تصریح کرد: هنرمندان گلستانی در این دوره از جشنواره نسبت به دوره های گذشته حضور پررنگ تری دارند.

این کارگردان پویانمایی از استان گلستان سطح رقابت و همدلی در جشنواره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به رغم اینکه هنرمندان شرکت کننده در جشنواره رقیب یکدیگر هستند، اما با همدلی و نشاط برای تعالی یکدیگر تلاش می کنند.

شریفی با بیان اینکه منابع به شکل روایی و مفهومی در عرصه پویانمایی وجود دارند، افزود: در زمینه روایی محدودیت منابع هست، اما زمینه مفهومی محدودیت منابع نیست.

چهارمین دور جشنواره پویانمایی سیره رضوی ظهر پنجشنبه در گرگان به کار خود پایان داد.