ضرورت تشکیل جبهه فرهنگی برای رفع مشکلات این بخش

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسینی ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اسلام(ص)، اظهار داشت: غربیها اخیرا چند مورد هتاکی به مقدسات اسلامی داشتهاند که هنرمندان باید با ارائه آثار فاخر خود در زمینههای مختلف هنری پاسخ این هتاکیها را بدهند.
وی ارائه فیلمهای ایرانی با محتوا را مناسب عنوان کرد و اضافه کرد: این فیلمها در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند و میتوانند تاثیر فراوانی داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ قرآنی در سطح کشور ادامه داد: معاونت قرآن و عترت را به منظور توسعه بیشتر فعالیتهای قرانی برای نخستین بار در وزارت ارشاد ایجاد کردیم.
وی به برپایی نمایشگاههای دفاع مقدس در استان مختلف کشور اشاره کرد و با اشاره به تاثیرات فراوان برگزاری چنین نمایشگاههایی، افزود: استان بوشهر نیز نقش بسیار مهمی در دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف مقاومت داشته است و برپایی این نمایشگاه در استان بوشهر نیز نیاز است.
حسینی با تاکید بر ضرورت ایجاد جبهه فرهنگی برای رفع مشکلات فرهنگی موجود کشور، خاطرنشان ساخت: جشنواره فرهنگی امام رضا(ع) الگوی موفقی در ترویج فرهنگ رضوی بوده است و تلاش شده از سنین پایین تا اندیشمندان را برای اجرای موفق آن درگیر کنیم.
وی بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها و قابلیتها در استانها تاکید کرد و افزود: باید به نیروهای خلاق در استانها بها بدهیم و شرایط را برای استفاده از این ظرفیتها مهیا سازیم.
ضرورت توجه مدیران به مسائل فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک در آینده نزدیک، اضافه کرد: این سفر فرصت مناسبی برای بیان مسائل جهانی از سوی ایشان است و صدای ایران در جهان شنیده شود.
وی به اقتدار ایران در سطح جهان اشاره کرد و افزود: صدای ایران اکنون در دنیا تک صدایی نیست و خیلیها به خاطر حقانیت ایران با ما همصدا شدند.
حسینی با بیان اینکه باید زمینهساز ظهور امام زمان باشیم و این رسالت جهانی برای ما است، ادامه داد: در استانها هم باید این آمادگی وجود داشته باشد که محصولات فرهنگی آنان در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش مهم فعالیتهای فرهنگی بیان داشت: فرهنگ در مقاطعی به حاشیه رفته است؛ هر چند فعالیتهای اقتصادی در کشور مهم است و نمیتوان به آن بی توجه بود اما باید کاری کنیم که نگاه مدیران هم فرهنگی باشد.
وی خواستار تلاش همه مدیران در عرصه فرهنگی شد و افزود: مدیران پادو نیستند که فقط کارهای عمرانی انجام دهند در حالی که مردم در مقابل هجمه عظیم فرهنگی دشمن قرار دارند.
حسینی به پیشتاز بودن استان بوشهر در عرصه پیوستنگاری و مهندسی فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات بسیار خوبی در این زمینه در استان بوشهر صورت گرفته است که توسعه بیشتر و اجرایی کردن آن نیازمند تعامل و همفکری و همراهی همه فعالان فرهنگی است.
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