کارگردان نمایش "من، من، من" زندگینامه بوعلی سینا را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرشیدی سپهر با بیان اینکه نمایش "من، من، من" حد فاصله ضعف شخصیت و عزت نفس است، افزود: این نمایش غرور را به خوبی به نوجوانان شناسانده و حد نهایت احترام گذاشتن را نمایان می سازد.

وی این نمایش را حاصل کار مشترک با امید نیاز دانست و عنوان کرد: این نمایش در اصفهان ساخته شده و در تهیه آن از انجمن هنرهای نمایشی اصفهان نیز کمک گرفته شده است.

فرشیدی سپهر با ابراز تمایل برای ساخت نمایش "زندگینامه بوعلی سینا" در همدان، افزود: با توجه به اینکه در شهرهای مختلف نمایش هایی را تولید کرده ام در حال حاضر تمایل بسیاری برای تولید نمایشی با عنوان "زندگینامه بوعلی سینا" دارم.

وی نقش تئاتر در آموزش مخاطبان را بسیار ارزشمند عنوان کرد و بیان داشت: دیدن یک تئاتر مثل خوردن یک غذای خوشمزه نیست بلکه مانند شنیدن یک حرف مهم و یا اطلاعاتی است که کودک باید دریابد که این اثرگذاری بالایی داشته و لذت بخش است.

کارگردان نمایش "من، من، من" یادآور شد: سعی شده تا در این نمایش قصه گویی نکرده و فقط موقعیت شناسی شود که نوجوانان در چه موقعیت هایی قرار می گیرند و باید چگونه عکس العمل داشته باشند.

وی ابراز داشت: نوجوانان باید یاد بگیرند که واقعی باشند و بدانند که زندگی تنها شاد زیستن نیست بلکه زندگی ممکن است خنده دار، رازآلود، غمگین باشد.

فرشیدی سپهر برگزاری جشنواره در همدان را بسیار لذت بخش عنوان کرد و گفت: همدان با داشتن بوعلی سینا و برگزاری جشنواره بسیار دوست داشتنی است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 تا 22 مهر ماه در استان همدان برگزار می شود.