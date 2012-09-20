آزمون ورود به حرفه مهندسان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشتههای عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشهبرداری و ترافیک همزمان با سراسر کشور از صبح پنج شنبه در دانشگاه قم برگزار شد.
این آزمون در دو رده کارشناسی و کاردانی از صبح روز پنج شنبه در دانشگاه قم برگزار و آزمون معماران تجربی نیز در روز جمعه برگزار خواهد شد.
در آزمون ورود به حرفه مهندسان قم درمجموع هزار و 247 نفر شرکت کردند که از این تعداد، هزار و 109 نفر در مقطع کارشناسی، 105 نفر در مقطع کاردانی و 33 نفر نیز از معماران تجربی هستند.
در رشته عمران دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار و در آزمون رشته معماری سال جاری نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد شده و آزمونها از چهار بخش به دو آزمون کلی در صلاحیت نظارت و طراحی تغییر یافته است.
قم - خبرگزاری مهر: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته های هفتگانه مهندسی با حضور بیش از هزار مهندس در دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشتههای عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشهبرداری و ترافیک همزمان با سراسر کشور از صبح پنج شنبه در دانشگاه قم برگزار شد.
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