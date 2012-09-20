آزمون ورود به حرفه مهندسان در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، برق، نقشه‌برداری و ترافیک همزمان با سراسر کشور از صبح پنج شنبه در دانشگاه قم برگزار شد.



این آزمون در دو رده کارشناسی و کاردانی از صبح روز پنج شنبه در دانشگاه قم برگزار و آزمون معماران تجربی نیز در روز جمعه برگزار خواهد شد.



در آزمون ورود به حرفه مهندسان قم درمجموع هزار و 247 نفر شرکت کردند که از این تعداد، هزار و 109 نفر در مقطع کار‌شناسی، 105 نفر در مقطع کاردانی و 33 نفر نیز از معماران تجربی هستند.



در رشته عمران دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار و در آزمون رشته معماری سال جاری نسبت به گذشته تغییراتی ایجاد شده و آزمون‌ها از چهار بخش به دو آزمون کلی در صلاحیت نظارت و طراحی تغییر یافته است.

