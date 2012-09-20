دشمن به دنبال ضربه زدن به جایگاه محوری پیامبر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر پنجشنبه در گردهمائی روسای شورای استانهای سراسر کشور در سنندج اظهار داشت: توطئه های دشمن در راستای توهین به مقدسات اسلامی در راستای ضربه زدن به جایگاه و نقش محوری پیامبر اسلام است.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری و وحدت هرچه بهتر مسلمانان در راستای مقابله با توطئه های دشمنان یادآور شد: آغاز بیداری اسلامی در منطقه دشمن را وحشت انداخته است و به همین دلیل کشورهای غربی و صهیونیزم جهانی به دنبال توهین به مقدسات اسلامی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکوم کردن توهین به مقدسات اسلامی به نمایندگی از تمام اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور، گفت: باید تلاش کنیم تا با پیروی از دستورات دین مبین اسلام در راستای مقابله جدی با این توطئه ها وارد عرصه شویم.

چمران با تاکید بر اهمیت وحدت بین ملت های مسلمان در راستای مقابله با توطئه های دشمن برای حفظ وحدت هرچه بهتر یادآور شد: خوشبختانه بعد از این اقدامات توهین آمیز خیزش بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفت و این یک پیام اصلی برای دشمنان دین مبین اسلام است.

گردهمای روسای شورای اسلامی استان های سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج در حال برگزاری است.