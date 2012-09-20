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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

عباسی تاکید کرد:

ایران در دوران تثبیت علمی قرار دارد/ رآکتور آب سنگین در دست ساخت

ایران در دوران تثبیت علمی قرار دارد/ رآکتور آب سنگین در دست ساخت

شبراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انرژی هسته ای کشور گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در دوران تثبیت علمی و فنی قرار دارد از این رو باید در مقابل بحران‌های این دوران مقاومت کرد تا کشور به شرایط مطلوب‌تر دست یابد.

یه گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی ظهر پنج شنبه در حاشیه یازدهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس مقاومت، وحدت و همدلی باعث شد که تثبیت سرزمینی شکل بگیرد و با حضور مردم در صحنه و شرکت در انتخابات‌های مختلف از اول انقلاب تاکنون تثبیت سیاسی نیز حاصل شد.

وی تصریح کرد: ایران پس از گذار از تثبیت سرزمینی در دوران دفاع مقدس و تثبیت سیاسی، در حال حاضر در دوره تثبیت علمی و فنی قرار گرفته است.

رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشور ادامه داد: اتحاد، همدلی، مدیریت، حاکمیت تفکر علمی و دین‌مداری از مباحثی است که در جهت تثبیت علمی باید مورد توجه مسئولان و آحاد مردم باشد.

عباسی بیان کرد: ایران تنها کشور دنیا است که در مقابل استکبار ایستاده و حرف خود را با قاطعیت بیان می‌کند و این نعمت است که ما می‌توانیم در مجامع بین‌المللی راهبردهای خود را ارائه دهیم زیراکه بسیاری ازکشورها تمایل به گفتن خواسته‌هایشان دارند اما به هویت ملی خود تکیه نکرده و از بیان مسائل در مجامع عمومی ترس دارند.

وی اضافه کرد:در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در دنیا قدرت مطرحی است که برای آزادسازی کشورهای دیگر تلاش می‌کند که آزادسازی کشورهای جنبش عدم تعهد و به دنبال آن تشکیل یک قطب در سطح بین‌الملل از چشم‌اندازهای ایران اسلامی است.

حفظ و تثبیت موفقیت ها نیازمند حاکمیت منسجم است

رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشور در ادامه حفظ و تثبیت موفقیت ها را نیازمند حاکمیت منسجم دانست و تاکید کرد: در کشور مشترکات فراوانی وجود دارد که اگر دست از تفرقه برداریم، یکدیگر را تحمل کنیم و حول محور وحدانیت حرکت کنیم، به اتفاق و اتحادی بی‌نظیر دست می‌یابیم.

ساخت رآکتور آب سنگین

عباسی سپس از دستاوردهای هسته‌ای کشور یاد کرد و گفت: راه‌اندازی مجتمع رآکتورهای سوخت از دستاوردهای هسته‌ای کشور است که در این زمینه صادرات نیز داشته‌ایم همچنین ایجاد راکتورهای استخری در داخل کشور و کشورهای دیگر از جمله اقدامات سازمان انرژی هسته‌ای کشوراست.

وی همچنین عنوان کرد: رآکتور آب سنگین نیز در دست ساخت قرار دارد و پس از انجام آزمایشها و اطمینان از تکرارپذیر بودن آنان، این راکتور نیز آغاز به کار می‌کند.

رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشور یادآور شد: در حال حاضر جنگ ابرقدرتها با ایران صرفا بر سر انرژی هسته‌ای نیست بلکه همه علوم و تخصص‌ها را نشانه گرفته‌اند زیرا که آنها می دانند ایران در زمینه علوم و فنون پیشرفت کرده است.

کد مطلب 1700889

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