ایران در دوران تثبیت علمی قرار دارد/ رآکتور آب سنگین در دست ساخت

یه گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی ظهر پنج شنبه در حاشیه یازدهمین یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس مقاومت، وحدت و همدلی باعث شد که تثبیت سرزمینی شکل بگیرد و با حضور مردم در صحنه و شرکت در انتخاباتهای مختلف از اول انقلاب تاکنون تثبیت سیاسی نیز حاصل شد.
وی تصریح کرد: ایران پس از گذار از تثبیت سرزمینی در دوران دفاع مقدس و تثبیت سیاسی، در حال حاضر در دوره تثبیت علمی و فنی قرار گرفته است.
رئیس سازمان انرژی هستهای کشور ادامه داد: اتحاد، همدلی، مدیریت، حاکمیت تفکر علمی و دینمداری از مباحثی است که در جهت تثبیت علمی باید مورد توجه مسئولان و آحاد مردم باشد.
عباسی بیان کرد: ایران تنها کشور دنیا است که در مقابل استکبار ایستاده و حرف خود را با قاطعیت بیان میکند و این نعمت است که ما میتوانیم در مجامع بینالمللی راهبردهای خود را ارائه دهیم زیراکه بسیاری ازکشورها تمایل به گفتن خواستههایشان دارند اما به هویت ملی خود تکیه نکرده و از بیان مسائل در مجامع عمومی ترس دارند.
وی اضافه کرد:در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در دنیا قدرت مطرحی است که برای آزادسازی کشورهای دیگر تلاش میکند که آزادسازی کشورهای جنبش عدم تعهد و به دنبال آن تشکیل یک قطب در سطح بینالملل از چشماندازهای ایران اسلامی است.
حفظ و تثبیت موفقیت ها نیازمند حاکمیت منسجم است
رئیس سازمان انرژی هستهای کشور در ادامه حفظ و تثبیت موفقیت ها را نیازمند حاکمیت منسجم دانست و تاکید کرد: در کشور مشترکات فراوانی وجود دارد که اگر دست از تفرقه برداریم، یکدیگر را تحمل کنیم و حول محور وحدانیت حرکت کنیم، به اتفاق و اتحادی بینظیر دست مییابیم.
ساخت رآکتور آب سنگین
عباسی سپس از دستاوردهای هستهای کشور یاد کرد و گفت: راهاندازی مجتمع رآکتورهای سوخت از دستاوردهای هستهای کشور است که در این زمینه صادرات نیز داشتهایم همچنین ایجاد راکتورهای استخری در داخل کشور و کشورهای دیگر از جمله اقدامات سازمان انرژی هستهای کشوراست.
وی همچنین عنوان کرد: رآکتور آب سنگین نیز در دست ساخت قرار دارد و پس از انجام آزمایشها و اطمینان از تکرارپذیر بودن آنان، این راکتور نیز آغاز به کار میکند.
رئیس سازمان انرژی هستهای کشور یادآور شد: در حال حاضر جنگ ابرقدرتها با ایران صرفا بر سر انرژی هستهای نیست بلکه همه علوم و تخصصها را نشانه گرفتهاند زیرا که آنها می دانند ایران در زمینه علوم و فنون پیشرفت کرده است.
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