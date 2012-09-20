مردم شیراز نگران نتایج فجر نیستند/ بازی سختی با استقلال خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دیدار بسیار سختی را مقابل استقلال تهران خواهیم داشت. استقلال یک تیم پرمهره و از کادر فنی خوبی سود می برد و با توجه به پیروزی هفته گذشته مقابل راه آهن تلاش خواهد کرد تا با شکست ما به صدر جدول نزدیک شود.

محمود یاوری در ادامه افزود: ما فردا در ورزشگاه آزادی و مقابل طرفداران همیشه علاقمند استقلال دیدار حساسی را برگزار خواهیم کرد چرا که هواداران استقلال با تشویق‌های بی امان خود از تیمشان تنها برد می خواهند.

سرمربی فجرشیراز در خصوص وضعیت بازیکنان خود نیز گفت: ما پس از پیروزی پرگل مقابل داماش گیلان می خواهیم استقلال را نیز شکست دهیم تا به همه ثابت کنیم که شش گل ما در مقابل داماش گیلان غیر فوتبالی و اتفاقی نبوده است و این پیروزی ماحصل زحمات همه عزیزانی است که در فجرسپاسی حضور دارند.

وی خطاب به شاگردان گفت: شما مزد زحمات 4 ماه پیش را می گیرد وقتی که شما زودتر از بقیه تمرینات خود را آغاز کردید و با تمام وجود در تمرینات حضور داشتید حالا باید مزد زحمات خود را گرفته و از پیروزی هایتان خوشحال باشید.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی تاکید کرد: من اعتقاد دارد که نیمه اول بازیها نیمه بسیار خوبی است چرا که سالها ساق ها خسته نیست و همه پرتلاش هستند اما در نیمه دوم خستگی بر بازیکنان غلبه می کند و ساق ها توان نیمه اول را ندارد.

یاوری خاطرنشان کرد: اما بازیکنان فجر همه جوان هستند و تمرینات بسیار خوبی را انجام دادند و همین مسئله باعث شده تا خوشبختانه مصدوم نداشته باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در ورزشگاه آزادی متخصص بردن استقلال و پرسپولیس هستید گفت: ما در شیراز هم استقلال را شکست داده ایم و این متخص به ورزشگاه آزادی نیست اما باید بگویم که هر بازی شرایط خاص خود را دارد و هر تیمی که به زمین وارد می شود تلاش می کند تا پیروز از میدان خارج شود.

سرمربی فجرشیراز در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه چند سال پیش تیم برق شیراز هم در ابتدای فصل نتایج بسیار خوبی کسب کرد و حتی صدرنشین شد اما در ادامه راه نتوانست موقعیت خود را حفظ کند گفت: ما نگران نیستیم و تلاش خواهیم کرد که جایگاه بسیار خوبی را در جدول داشته باشیم.

وی ادامه داد: مردم شیراز نگران نتایج فجر نستند و استرس ندارند و نداشتن استرس بسیار مفید است.

یاوری در پایان و در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا به تماشای تیم نوجوانان که از شنبه شروع خواهد شد خواهید آمد یا نه، گفت: مطمئن باشید به ورزشگاه خواهم آمد و تیم نوجوانان ایران که سرمایه آینده فوتبال کشورمان است را تشویق خواهم کرد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجر سپاسی از هفته نهم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.