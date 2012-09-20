مدارس نوساز گلستان هوشمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها گفت: مقدمات بازگشایی مدارس گلستان با رویکرد تحول بنیادین و بر پایه تغییر ساختار نظام آموزشی فراهم شده و دانش آموزان روز اول مهر را به عنوان عید تحول جشن خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: تمام تصمیمات و برنامه های آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین است و طبق آن ، زمان آموزش برای مدارس پنج روز اول هفته است و روز ششم یعنی روز پنج شنبه به برنامه های تجمیعی و فوق برنامه اختصاص دارد لذا اردوها، مسابقات ورزشی و کلاس های تقویتی و... در این روز انجام می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش از تحصیل آمار و فضاهای آموزش و پرورش به عنوان مبنایی دقیق برای برنامه ریزی آینده ذکر کرد و افزود: کسب آمار فضاها، تجهیزات، و تعدادمعلمین و دانش آموزان دقت سیستم آموزش و پرورش را افزایش داده و مدیران با اعتماد بیشتری می توانند طرح های خود را اجرایی کنند.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.

