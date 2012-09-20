1.5میلیون نوبت سر دام علیه بیماری‌ های دامی در خراسان جنوبی واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد یک میلیون و 598 هزار نوبت سر دام در خراسان جنوبی علیه بیماری‌های واگیر دامی واکسینه شدند.

محمود قربان ‌زاده اظهار کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دامی تعداد یک میلیون و 576 هزار نوبت سر دام سبک و تعداد 22 هزار نوبت سر دام سنگین واکسینه شدند.

وی با اشاره به وجود سه هزار و 286 واحد دارای دام اعم از روستایی، دامداری سنتی و صنعتی در خراسان جنوبی تصریح کرد: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، آبله، آنتروتوکسمی و غیره بوده است.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی به رابطه مستقیم بین سلامت و بهداشت حیوانات با تولید بهداشتی و سالم انواع فرآورده‌های خام دامی اشاره کرد و افزود: عملکرد دامپزشکی در مبارزه با بیماری‌های واگیر دام یکی از فاکتور‌های مهم در حفظ بهداشت عمومی جامعه است.

تصویب 400 طرح کشاورزی در قاینات

فرماندار قاینات گفت: از ابتدای فعالیت کارگروه توسعه بخش کشاورزی قاینات تا کنون 405 طرح کشاورزی در این شهرستان به تصویب رسیده است.

حسین شرافتی در دوازدهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی قاینات اظهار کرد: از بانک‌های عامل می ‌خواهیم تا در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی روند سریعتر و همکاری بیشتری را لحاظ کنند.

وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات بخش کشاورزی تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال، تولید و رونق این بخش دارد، تصریح کرد: باید تلاش کرد با عنایت به شناور بودن اعتبارات کارگروه در خراسان جنوبی این شهرستان از جذب بالایی برخوردار شود.

فرماندار قاینات ادامه داد: با بررسی 106 طرح کارشناسی شده در کمیته تخصصی این تعداد طرح برای شهرستان تصویب شده است.

شرافتی بر واگذاری اراضی آماده سازی شده مجتمع گلخانه‌ای خضری دشت بیاض به افراد تحصیل کرده و همچنین نفرات زیر دیپلم کشاورز‌زاده به منظور ایجاد اشتغال تاکید کرد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت کارگروه توسعه بخش کشاورزی قاینات تا کنون 405 طرح کشاورزی در این شهرستان به تصویب رسیده است.