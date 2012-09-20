به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: جشن عاطفهها هر سال و به منظور جمعاوری کمک برای دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تا کنون تهمیدات لازم برای برگزاری این جشن در استان زنجان اندیشیده شده است، اضافه کرد: امسال جشن عاطفهها با شعار دانشآموز باوری، دانشآموز یاوری در فرهنگ رضوی برگزار میشود.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان همچنین با اشاره به شعار هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفهها اضافه کرد: یکی از اهدافی که در برگزاری جشن عاطفهها دنبال میشود، آشنایی دانشآموزان با فرهنگ انفاق و احسان است.
وی تصریح کرد: درست است که هدف از برگزاری جشن عاطفهها جمعآوری کمک برای دانشآموزان نیازمند است، ولی در صورتی که این جشن در همه مدارس استان برگزار شود، دانشآموزان بیشتر با فرهنگ انفاق و کمک به نوعدوستان خود آشنا میشودند.
حسنلو همچنین در ادامه با اشاره به مبلغ کمکهای جمعآوری شده توسط کمیته امداد استان زنجان برای کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر نیز کمیته امداد از حال زلزله زدگان غافل نبوده و در روز جشن عاطفهها صندوقهای جداگانه به منظور جمعآوری کمک برای دانشآموزان زلزله زده شمال غرب تعبیه میشود.
وی در ادامه پایگاههای جشن عاطفهها در استان زنجان را مدارس، ادارات، معابر و میادین عنوان کرد و افزود: همچنین در مساجد منتخب نیز در قالب طرح مسجد محوری این کار صورت می گیرد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه مردم استان زنجان همواره در اجرای طرحهای مختلف همراه کمیته امداد بوده و از حال نوعدوستان خود غافل نبودهاند، اضافه کرد: امید در این جشن نیز مردم استان زنجان با کمکهای خود دل کودکان نیازمند را شاد کرده و چراغ علم و دانش را دل آنها روشن کنند.
حسنلو همچنین تصریح کرد: امدادگران در خانه انفاق، احسان و نیکوکاری کمیته امداد استان زنجان واقع در چهار راه انقلاب جنب مخابرات نیز آماده دریافت کمکهای مردمی در طول سال و در این برهه زمانی به مناسبت جشن عاطفهها هستند.
وی ادامه داد: امسال نیز همچون سالهای گذشته اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانشآموزی، صداو سیمای مرکز زنجان و بسیج مستضعفان هر کدام در سرفصلهای کاری متفاوت با کمیته امداد در برگزاری جشن عاطفهها همکاری میکنند.
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال هر مدرسه در استان یک پایگاه جشن عاطفهها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: جشن عاطفهها هر سال و به منظور جمعاوری کمک برای دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.
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