کرمان آماده برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس/ جشنواره به نام شهدا مزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در خصوص آخرین وضعیت کرمان برای برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس با اشاره به آمادگی کامل استان کرمان گفت: پیش از این و برای اظهار ارادت و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای حماسه دفاع مقدس تصمیم گرفته شد که روزهای برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به نام سرداران شهید استان کرمان نامگذاری شود.

وی ادامه داد: با رایزنی های صورت گرفته اسامی روزهای برگزاری جشنواره، به ترتیب به نام سرداران شهید محمد شهسواری، شهید عبدالمهدی مغفوری، شهید حاج یونس زنگی آبادی، شهید حاج مهدی زندی و شهید سید حمید میرافضلی نامگذاری شد.

سعیدی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در شرایط حاضر اظهار داشت: دوازدهمین جشنواره در شرایط ویژه ای در کرمان برگزار می شود زیرا اهانت به مقدسات مسلمانان از سوی جبهه صهیونیستی- آمریکایی وارد مرحله تازه ای شده است و حضور صدها سینماگر و فیلم ساز از ایران و کشورهای مختلف دنیا می تواند ظرفیت بالایی برای پاسخی کوبنده و موثر به این اقدامات را فراهم آورد.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت سوم تا هفتم مهرماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.

