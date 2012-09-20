زیر دریایی طارق 901 به زودی وارد عرصه عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم حسین آزاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یگانهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی با ساخت تجهیزات جدید توسط متخصصان داخلی به خوبی تقویت شده اند، اظهار داشت: جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح از دوران دفاع مقدس آغاز شد و پس از این دوران نیز به خوبی ادامه پیدا کرد و امروز نیروی دریایی در ساخت تجهیزات مورد نیاز خودکفا شده است.

وی با اشاره به الحاق ناوشکن و زیردریایی طارق 901 به یگانهای نیروی دریایی، عنوان کرد: سازه اصلی ناوشکن سهند در زمانی کمتر از یک سال توسط متخصصان داخلی که بیشتر آنها هرمزگانی بودند ساخته شد، در حالی در گذشته ساخت این نوع سازه ها در کشور بیش از پنج سال طول می کشید.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشاره به تعمیرات اساسی زیر دریایی طارق 901 تصریح کرد: تعمیرات اساسی این زیر دریایی از سال 84 آغاز شد و افرادی که تعهداتی مبنی بر تعمیرات این زیر دریایی داشتند از زیر کار شانه خالی کرده و تعمیرات را انجام ندادند، اما نیروهای داخلی کشورمان توانستند به خوبی تعمیرات اساسی زیر دریایی طارق 901 را انجام داده و این زیر دریایی به آب انداخته شد.

دریادار دوم آزاد افزود: زیر دریایی طارق به زودی وارد عرصه عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مهر، زیردریایی سنگین طارق 901 و ناوشکن سهند 28 شهریور، با دستور حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در بندرعباس به آب انداخته شدند.

دستور به آب اندازی زیردریایی طارق 901 و ناوشکن سهند توسط حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در نوشهر صادر شد.