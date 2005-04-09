گمركات استان خوزستان دو ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" از خوزستان، ناظر گمركات استان خوزس تان در خرمشهر با بيان مطلب فوق گفت: سال گذشته بيش از شش ميليون و دويست هزار تن كه معادل ريا لي آن 6 هزار و 449 ميليارد و 736 ميليون ريال است صادرات داشتيم كه صادرات سال گ ذشته استان از لحاظ وزن 9 و از نظر ارزش 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال 82 اف زايش داشته است.

جاسم عالمي ميزان تنوع كالاي صادراتي را 86 قلم برشمرد و گ فت: آهن آلات و فولاد، گازها و نفتاي سبك سه قلم كالاهايي هستند كه رتبه اول تا سوم كالاهاي صادراتي خوزستان را به خود اختصاص داده ‌اند.

وي كشورهايي را كه از طريق استان خوزستان به آنها كالا صادر شده است را كشورهاي چين، مالزي، كويت، عراق، هند، امارات و عربستان سعودي نام برد.

عالمي گفت: طي ا ين مدت بالغ بر 240 هزار تن انواع كالا و به ارزش نزديك به 5/6 ميليون دلار ا ز طريق بازارچه‌هاي مرزي آبادان و خرمشهر صادرات صورت گرفته است.

وي ميزان صادرات از طريق مرز زميني و بين المللي شلمچه به عراق را 500 هزار تن و به ارزش 112 ميليون دلار در سال 1383 اعلام كرد.