گمركات استان خوزستان دو ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" از خوزستان، ناظر گمركات استان خوزستان در خرمشهر با بيان مطلب فوق گفت: سال گذشته بيش از شش ميليون و دويست هزار تن كه معادل ريالي آن 6 هزار و 449 ميليارد و 736 ميليون ريال است صادرات داشتيم كه صادرات سال گذشته استان از لحاظ وزن 9 و از نظر ارزش 43 درصد نسبت به مدت مشابه سال 82 افزايش داشته است.
جاسم عالمي ميزان تنوع كالاي صادراتي را 86 قلم برشمرد و گفت: آهن آلات و فولاد، گازها و نفتاي سبك سه قلم كالاهايي هستند كه رتبه اول تا سوم كالاهاي صادراتي خوزستان را به خود اختصاص داده اند.
وي كشورهايي را كه از طريق استان خوزستان به آنها كالا صادر شده است را كشورهاي چين، مالزي، كويت، عراق، هند، امارات و عربستان سعودي نام برد.
عالمي گفت: طي اين مدت بالغ بر 240 هزار تن انواع كالا و به ارزش نزديك به 5/6 ميليون دلار از طريق بازارچههاي مرزي آبادان و خرمشهر صادرات صورت گرفته است.
وي ميزان صادرات از طريق مرز زميني و بين المللي شلمچه به عراق را 500 هزار تن و به ارزش 112 ميليون دلار در سال 1383 اعلام كرد.
ناظر گمركات استان خوزستان شش گروه عمده كالاهاي صادراتي اين استان را به ترتيب گروه پتروشيمي با 3 ميليون و سيصد هزار تن كالاهاي پتروشيمي و به ارزش يك ميليارد و 325 ميليارد دلار و با رشد ارزشي 65 درصد، گروه فلزات با يك ميليون و 95 هزار تن كالا از نوع فلزات و به ارزش 450 ميليون دلار و رشد ارزشي 22درصد، گروه صنعتي با 136 هزار تن كالاهاي صنعتي و به ارزش 105 ميليون دلار و رشد ارزشي 5 درصد، گروه كشاورزي با 520 هزار تن و به ارزش 81 ميليون دلار و رشد ارزشي 4 درصد، گروه معدني با يك ميليون و 165هزار تن كالاهاي مدني و به ارزش 80ميليون دلار و رشد ارزشي نزديك به 4 درصد و گروه صنايع دستي با ارزش نزديك به 8 ميليون دلار اعلام كرد.
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