چهار هزار دانشجو در خوابگاه های دانشجویی ملایر اسکان می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسینی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست ساماندهی خوابگاه های دانشجویی ملایر افزود: در حال حاضر 28 خوابگاه دولتی و خودگردان در این شهرستان وجود دارد که زیر نظر کمیته ساماندهی خوابگاه ها فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: سال گذشته سه هزار و 700 دانشجوی غیر بومی در خوابگاه های دانشجویی ملایر اسکان یافتند که امسال با توجه به افزایش جذب دانشجو، این تعداد به بیش از چهار هزار نفر افزایش می یابد.

حسینی ادامه داد: دختران بیش از 70 درصد از دانشجویان خوابگاهی ملایر را تشکیل می دهند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر همچنین بر تشکیل جلسه آموزشی برای مسئولان و سرپرستان خوابگاه های دانشجویی این شهرستان همزمان با آغاز ساتحصیلی جدید تاکید کرد.

حسینی اضافه کرد: سرپرستان خوابگاه های دانشجویی باید وضعیت خوابگاه ها و ورود و خروج دانشجویان را کنترل کنند.

وی گفت: با ساماندهی خوابگاه های دانشجویی که برخی متعلق به دانشگاه و برخی به صورت خودگردان است، هم اکنون در ملایر مشکل اسکان دانشجو در این خوابگاه ها وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت خوابگاه های دانشجویی باید با دقت و حساسیت ویژه ای بررسی شود، افزود: در صورت امکان برای رعایت نظم و امنیت خوابگاه های دانشجویی، باید دوربین مدار بسته در اطراف این خوابگاه ها نصب شود.