لزوم زیباسازی شهر گرگان با طراحی های خلاقانه و شاداب

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر پنجشنبه در جمع اعضای شورا گفت: شهرداری باید با ارتقا نقاشی دیواری‌های سطح شهر در شاداب سازی شهری اقدامات موثرتری را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید از کارشناسان و هنرمندان نخبه و کار آزموده بهره برد، افزود: ایجاد نقاشی های دیواری در معابر پرتردد سطح شهر می تواند در شاداب سازی سیمای شهری نقش بسیار تاثیر گذاری داشته باشد.

این عضو شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه نقاشی دیواری می تواند علاوه بر جذاب تر شدن شهر عرصه بسیار مناسبی برای ورود هنر و هنرمندان به برنامه های شهری ایجاد کند، خاطر نشان کرد: استفاده از نقاشی های دیواری برای بهبود سیما و منظر شهری سال ها است که در بسیاری از کلانشهرهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و به یکی از جاذبه های مهم گردشگری تبدیل شده است.

گرزین ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها تاثیر نقاشی های دیواری به منظور کاهش و رفع آلودگی های بصری مورد تاکید قرار می گیرد متاسفانه این موضوع به طور جدی مورد توجه مدیریت شهری ما قرار نگرفته است و این موضوع باید به عنوان یکی از طرح های اولویت دار به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.

این عضو شورای شهر گرگان در پایان یادآور شد: انتظار می رود واحد زیباسازی شهرداری گرگان نیز با استفاده از هنر و خلاقیت هنرمندان خوش ذوق شهر در این خصوص برنامه ریزی و اقدام نماید.