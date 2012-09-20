آمریکا و فرانسه مامور بازسازی ساختار ارتش و دستگاههای امنیتی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، تیمی متشکل از کارشناسان امنیتی آمریکا، فرانسه و اردن مامور بازسازی سرویسهای امنیتی و ارتش یمن شده اند.

بنابر این گزارش، این تیم عملیاتی در نظر دارد با استفاده از فناوریهای روز ساختار دستگاههای اطلاعاتی یمن را بازسازی کند. همچنین ایجاد یگانهای سایبری امنیتی و ارتش در یمن از جمله دیگر ماموریتهای این تیم خارجی است.

منابع آگاه احتمال مشارکت کارشناسانی از عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مشارکت در این اقدامات را رد نکرده اند.

در تحولی دیگر، به گزارش یمنی نیوز ارتش یمن وارد مرحله جدیدی از درگیری با نیروهای القاعده در اقصی نقاط این کشور شده است.

این پایگاه خبری امروز از ایجاد نقاط درگیری جدیدی میان ارتش یمن و گروه القاعده با هدف جلوگیری از وقوع عملیاتهای تروریستی در یمن خبر داد.