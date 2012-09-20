تجلیل از "رضا ایرانمنش" در جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر استانی جشنواره فیلم مقاومت کرمان با اعلام این خبر گفت: در این جشنواره مراسم تجلیل از رضا ایرانمنش ،حسن نجاریان و مرحوم ابوالقاسم حسینی برگزار خواهد شد.
احمد سعیدی ادامه داد :در جشنواره فیلم مقاومت کرمان همچنین مراسم نکو داشتی برای برای قاسم بخشی از مستندسازان پیشکسوت سینمای دفاع مقدس برگزار می شود.
سعیدی ادامه داد: مرمت و بازسازی سینماهای نمایش دهنده فیلم های این جشنواره که از مدتی قبل آغاز شده ، مراحل نهایی خود را طی می کند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای جنبی جشنواره فیلم مقاومت کرمان تصریح کرد: تجلیل از پنج خانواده برجسته دوران دفاع مقدس به صورت نمادین، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان شهر کرمان و تشکیل کمیته مناطق محروم در ستاد اجرایی جشنواره در استان کرمان از جمله برنامههای جبنی دوزادهمین جشنواره مقاومت است.
دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) سوم تا هفتم مهرماه به میزبانی استان کرمان و همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس با رویکرد «مقاومت، بصیرت و شکوفایی» به منظور «تبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاعمقدس» و «نگاه به حضور سازنده ایثارگران در مقابل دشمنان»، «تحریم اقتصادی»، «دستاوردهای علمی و افتخارات جهانی»، «مقاومت و بیداری اسلامی»، «مقابله با استکبار جهانی»، «تروریسم» و «صهیونیسم بینالملل» در قالب بخشهای مختلف سینمایی، کوتاه، مستند، ویدیویی، فیلمنامهنویسی و چشمانداز سینمای مقاومت ایران و نشستهای تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامههای جانبی برگزار میشود.
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