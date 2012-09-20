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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۲۱

آیت الله عالمی:

طرفداران اسلام در مقابل توطئه ها مجاهدانه عمل کنند

طرفداران اسلام در مقابل توطئه ها مجاهدانه عمل کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرفداران اسلام باید در مقابل نقشه ها و توطئه های دشمنان مجاهدانه عمل کنند تا زمینه موفقیت مسلمانان در دنیا فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی ظهر پنجشنبه در یازدهمین یادواره تجدید میثاق با شهدا وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در رابطه با آنچه امروز در جهان برعلیه پیامبر اسلام (ص)اتفاق افتاده مسلمانان باید حرکت و خروش جهانی نشان دهند و حتی اگر لازم باشد در این راه خون خود را فدا کنند.

وی تصریح کرد: امروز در دنیا تمام مسلمانان به خصوص ایرانیان و تشیع در مظلومیت به سر می برند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه شهیدان را انسانهای خاص دانست و بیان کرد: شهدا و رزمندگان در پیشگاه خدا دارای جایگاه ویژه ای بودند که توانستند توفیق جهاد را پیدا کنند.

آیت الله عالمی افزود: کسانی که توفیق جهاد در راه خدا را ازدست می دهند به واقع دچار ذلت می شوند و از رحمت خداوند دور می مانند.

وی ضمن تقدیر از برگزاری یازدهمین یادواره تجدید میثاق با شهدا وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: اینگونه مراسم باعث می شود ارزشهای دفاع مقدس و آنچه در منابع دینی در مورد دفاع مقدس داریم در اذهان ماندگار شود.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد: در دوران دفاع مقدس و مسائل فرهنگی بعد از آن ایستادگی و مقاومت مردم ایران به خوبی نمایان است  که این موضوع به واسطه حضور علما و روحانیون در جامعه است.

کد مطلب 1700924

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