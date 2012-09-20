جشن زیر سایه های خورشید گامی برای تعمیق فرهنگ رضوی است/ تدوین اطلس صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان جنوبی در جلسه ستاد استانی جشن های زیر سایه خورشید اظهار داشت: امسال دهه کرامت با هفته دفاع مقدس همزمان شده است که باید علاوه بر تعمیق و توسعه فرهنگ رضوی از فرهنگ دفاع مقدس نیز به خوبی بهره گیری کنیم.

علی محمد گلستانی فرد افزود: جشن های رضوی باید به خوبی برگزار شود و برای سال آینده نیز دبیرخانه برگزاری جشن های رضوی فعال ترعمل کند.

وی ادامه داد: جشن های زیر سایه خورشید که ویژه ولادت امام رضا (ع) در سراسر کشور برگزار می شود اگر به صورت مردمی برگزار شود و مردم در برگزاری این جشن ها مشارکت داشته باشند اثرگذاری آن مناسب تر و بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: جشن های زیر سایه خورشید باید با همکاری دستگاه های فرهنگی استان برگزار شود و محتوای برنامه و سخنرانی ها با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس و هفته کرامت انتخاب شود.

وی اظهار داشت:‌سخنرانان باید بر مباحث و موضوعاتی همچون ایثار و شهادت، دفاع از کیان اسلامی، فضایل اخلاقی امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) تأکید کرده و آنها را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

جشن های زیر سایه خورشید ویژه ولادت امام رضا (ع)برای چهارمین سال پیاپی همزمان در 22 شهر و پنج کشور، در استان خراسان جنوبی برگزار می شود که به صورت مردمی و با حضور کاروان خدام رضوی در استان خواهد بود.

در این جشن نزدیک به 100 نفر از خادمین امام رضا(ع) به سراسر کشور اعزام شده و 4 روز در استان خراسان جنوبی حضور دارند که سفر آنها از 2 مهرماه از بشرویه آغاز و با حضور در قاین و بیرجند ادامه می یابد.

حضور در پادگان محمد رسول ا...، بازدید از بیمارستان ها و عیادت بیماران، برگزاری نماز جماعت با حضور هشت هزار سرباز مرکز آموزشی امام رضا (ع) بازدید از خانه فرزندان امام علی (ع)، جشن در روستای حاجی آباد، جشن دختران شکوفه های نور با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و... از جمله برنامه های جشن زیرسایه خورشید در استان است.

اطلس صنایع دستی خراسان جنوبی امسال تدوین می شود

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: پروژه تدوین اطلس صنایع دستی استان تا پایان امسال به پایان می‌ رسد.

امیر انوری‌ مقدم در این باره افزود: این پروژه برای یکپارچه ‌سازی اطلاعات در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی و ضرورت برنامه ‌ریزی به منظور حفظ، احیا و توسعه صنایع دستی استان، از سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه پژوهش و تحقیق از اساسی ‌ترین نیازها برای رسیدن به پیشرفت و توسعه همه ‌جانبه یک کشور است، افزود: انجام فعالیتهای پژوهشی یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می ‌شود.

وی بیان کرد: فاز 1 و 2 این پروژه مهم تحقیقاتی در شهرستانهای بیرجند و نهبندان به پایان رسید و در سه ماهه اول امسال نیز فاز 3 و 4 مطالعاتی برای تهیه و تدوین اطلس صنایع دستی شهرستان‌های فردوس و بشرویه به اتمام رسید.

انوری ‌مقدم یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع و با تدوین اطلس صنایع دستی شهرستانهای سربیشه و قاینات تا پایان شهریور ماه امسال‌، امید است در سال جاری پروژه مذکور در تمامی شهرستان‌های استان جمع‌بندی و نهایی شود.