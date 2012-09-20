دستگاه تفکیک گر سیار نفت راه‌ اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون پیش از ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این دستگاه اظهارکرد: ساخت دستگاه تفکیک گر سیار نفت موسوم به ( MOS) با هدف جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی هنگام تعمیر چاهها از سال قبل آغاز شد.

محسن دهان زاده گفت: تمام تجهیزات لازم برای ساخت این دستگاه از انبارهای مازاد کالا در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تامین و متخصصان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نسبت به طراحی و ساخت آن اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه برای ساخت این دستگاه 80 میلیارد ریال صرف شده، افزود: این دستگاه ظرفیت حذف انواع آلاینده ‌های درون چاهی از سه هزار بشکه نفت در روز را دارد.

دهان زاده تصریح کرد: با انجام تصفیه، نفت عاری از آلودگی به واحدهای بهره‌ برداری و پایانه‌ های صادراتی منتقل می ‌شود و هیچگونه آلودگی در محیط رها نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر در شرکت نفت و گاز کارون تمام آلاینده‌ های نفتی به صفر رسیده و شرکت ‌های دیگر نیز در همین راستا قدم بر داشته اند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون درباره تفاوتهای دستگاه فرآورش سیار نفت (MOT) با دستگاه تفکیک گر سیار نفت ( MOS ) اظهار کرد: دستگاه فرآورش سیار نفت بیش از 13 سال است که در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون مورد استفاده قرار می ‌گیرد و این دو دستگاه از نظر کارکرد وجوه تشابهی دارند اما دستگاه فرآورش سیار به نوعی یک کارخانه بهره برداری متحرک و توانایی ‌های متعددی دارد.

وی با اشاره به پروژه‌ های زیست‌ محیطی تصریح ‌کرد: با هدف حفظ محیط زیست و توسعه صنعت سبز در حال حاضر 400 پروژه با اعتبار 450 میلیارد تومان در شرکت نفت و گاز کارون تعریف شده که دستگاه تفکیک ‌گر سیار نفت (MOS) بخش کوچکی از این پروژه‌ها است.

دهان زاده از شرکت نفت وگاز کارون به عنوان بزرگترین شرکت تابعه مناطق نفتخیز جنوب یاد کرد و گفت: این شرکت بیش از 25 درصد نفت کشور را تأمین می ‌کند.