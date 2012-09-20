  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

ادامه تلفات در افغانستان/

دانمارک و انگلیس خواستار تشکیل جلسه اضطراری ناتو شدند

دانمارک و انگلیس خواستار تشکیل جلسه اضطراری ناتو شدند

وزیر دفاع انگلیس پیشنهاد برگزاری کنفرانسی جامع با هدف پیدا کردن راه حلی مناسب برای کاهش تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دانمارک و انگلیس خواستار برگزاری نشست مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) برای بررسی حملات صورت گرفته علیه نیروهای ناتو توسط نیروهای افغان شده‌اند. در جریان حملات نیروهای افغان به ناتو در سال جاری میلادی تا کنون 51 سرباز نیروهای ائتلاف جان خود را از دست داده‌اند.

فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس اعلام کرده است که قرار است این موضوع در نشست وزیران دفاع ناتو در ماه اکتبر مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد داده است که کنفرانسی فراگیر با حضور نیروهای ائتلاف و کارشناسان افغان برای رسیدن به یک راه حل جامع برگزار شود.


 
کد مطلب 1700931

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