فیلم موهن فروش کتب اسلامی در لندن را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، طی روزهای اخیر پس از انتشار فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) میزان فروش کتابهای اسلامی افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، کتاب فروشی های غرب لندن اعلام کردند که میزان فروش کتب اسلامی در این منطقه پس از انتشار فیلم موهن به میزان 20 تا 30 درصد نسب به ماههای قبل افزایش یافته است.

کارکنان یکی از کتاب فروشی های لندن نیز در این باره اعلام کرد: بسیاری از انگلیسیها طی روزهای اخیر سوالات متعددی درباره دین اسلام از ما می پرسند، همچنین در این روزها تقاضا برای ترجمه های قرآن کریم بیشتر شده است.

فروشنده یکی از فروشگاههای واتراستون در لندن در این باره گفت : کتابهای اسلامی به زبان انگلیسی طی روزهای اخیر بیشترین فروش را در انگلیس داشته اند و این در حالی است که همواره درخواست برای کتب دینی در این کشور پایین است.