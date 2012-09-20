آموزشگاه آزاد پویانمایی برای اولین بار در گلستان شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع هنرمندان جشنواره سراسری پویانمایی در استان افزود: این صنعت نوپاست و این مسئولیت ما را بیشتر خواهد کرد و باید در این صنعت از معارف دینی و ارزش ها سود ببریم.

وی اظهارامیدواری کرد: در سال آینده نیز میزبان خوبی برای اسن جشنواره باشیم و رضایت امام رضا (ع) را شاهد باشیم.

وی با برترین های جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی اشاره و اضافه کرد: فیلمنامه های برتر جشنواره پویانمایی در قالب کتاب به چاپ می رسند.

وی افزود: بالغ بر100 اثر فیلم و فیلمنامه در این جشنواره ارائه شده است که همواره باید سطح دانش و بینش خویش را برای این مسیر ادامه داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به ثمرات این جشنواره، تصریح کرد: برگزاری این جشنواره قلمرو نگاه تولید پویانمایی را به قلمرو رضوی تغییر داد و بدون تردید همین اثر در دیگر استان ها نیز مشاهده می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: باید سیره، هدف و آموزه امام رضا(ع) در راس وجود همگان قرار گرفته و شناسانده شود.



علیرضا جمشیدی گفت: اگر جهاد بشری با تعلیمات امامت زندگی کند مشکلی نخواهیم داشت و باید امام شناسی را در راس امورات قرار دهیم.



وی، هدف جشنواره پویانمایی را معرفی جایگاه مناسب امامت دانست و افزود: کارهای ارزشمندی در این جشنواره ارائه شده است و خیلی خوب است که افراد شرکت کننده در این جشنواره در مسیر معارف الهی گام برداشتند.



جمشیدی با اشاره به مراسم زنگ اولی ها در روز گذشته، تصریح کرد: رسالت تعلیم و تربیت این است که آموزشگاه ها، دین را تبیین کنند و به اجرا درآورند.



وی گفت: اگر جامعه بشری به آموزه های دین آشنا باشند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد و مشکل ما این است که با تعلیمات انبیا زندگی نمی کنیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به فیلم اهانت به ساحت پیامبر گفت: آنها به این دلیل اینچنین کارهایی می کنند که با تعلیمات انبیا زندگی نمی کنند.



وی افزود: هیچ عملی پذیرفته نمی شود مگر اینکه انسان امامت را بفهمد و کسی که سیره امام رضا (ع) را در زندگی خود قرار دهد سرشار از توفیق خواهد شد.



جمشیدی ادامه داد: هنر اثر گذار است و در جان انسان اثر می گذارد و جوانی که ولایی بشود به سعادت خواهد رسید.



وی اظهارداشت: زیارت یعنی دلدادگی و اتصال که با این اتصال انسان به فیض می رسد و مشکلاتش حل خواهد شد و وقتی درک حاصل شد آنگاه به خواسته خود می رسد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: دشمن به دنبال این است که به ما ضربه بزند و هنرمندان در این بین نقشی مهم دارند.



وی گفت: دین نجات بخش است و اگر در جامعه ای دین حاکم باشد انسان استکبار ستیز خواهد شد.



ناظر چهارمین جشنواره سراسری پویانمایی(انیمیشن) سیره رضوی در استان گلستان با بیان اینکه یک دقیقه انیمیشن باید 45مرحله را بگذراند، تصریح کرد: در کار پویانمایی باید نظام مند کار کرد و اگر نظم در پویانمایی اجرا نشود علاوه بر اینکه بخوبی اجرا نخواهد شد بلکه کسر شان نیز برای ائمه اطهار خواهد بود.



حجت الاسلام سید علی پور حسینی افزود: برای ساخت انیمیشن باید مسئولان بها دهند چون این کار خیلی دشوار است و باید مراحل سخت و مهمی را در طی فرآیند خود بگذراند.



حجت الاسلام پورحسینی گفت: برای ساخت انیمیشن باید اولا کار نظام مند باشد و سپس تهیه و تنظیم، سیستم تولید، طرح تولید، روند آماده سازی تولید و نقد فیلم در مراحل بعدی قرار دارند.



وی در ادامه افزود: پویانمایی با دیگر فیلم ها بسیار متفاوت است و فلسفه انیمیشن انجام کارهای غیرممکن از نگاه بشریت است و زندگی ائمه ما بهترین بستر برای این کار است.



حجت الاسلام پورحسینی با اشاره به بخش اشتغالزایی در پویا نمایی گفت: اگر مسئولان همت کنند این بخش می تواند برای جوانان اشتغالزایی ایجاد کند و ساخت انیمیشن خیلی از افراد را درگیر ساخت خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه در بخش ساخت انیمیشن تحقیق و پژوهش و خلق و ایده انجام شود بهتر است، افزود: ساخت انیمیشن کار غول آسا و بسیار دشواری است و در ساخت انیمیشن پژوهش و تحقیق خیلی دشوار است.