اجرای عمومی آثار جشنواره ضامن آهو فرهنگ رضوی را در جامعه نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بختیاری بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: با توجه به توانمندی و قابلیت بالای هنرمندان ایرانی در اجراهای عروسکی، این نوع نمایش ها در اجراهای خارج کشور مورد استقبال ویژه است.

وی افزود: این مهم می طلبد برای حمایت از چنین آثاری علاوه بر اجراهای جشنواره ای، اجراهای عمومی نیز در نظر گرفته شود تا در جامعه نهادینه شود.

به گفته وی وقتی اجراهای عروسکی در جشنواره ای داخلی و اجراهای خارجی با اقبال گسترده مواجه می شود بیانگر این است که از آثار عروسکی که هزینه بالایی دارد باید صرف تولید آن شود و از این نوع نمایش حمایت جدی شود.

این هنرمند با ستایش از سطح آثار جشنواره ششم تئاتر ضامن آهو خاطر نشان کرد: مجموعه های پشتیبان و متولیان امر از جمله آستان قدس رضوی در کنار هزینه ای انجام شده جهت اجرای جشنواره، باید زمینه ای رافراهم کنند تا با اجرای عمومی در استان های کشور، فرهنگ منور رضوی در جامعه بیش از پیش در قالب آثار هنری نهادینه شود.

بختیاری با بیان این که گروه وی تاکنون در چهار دوره این جشنواره صاحب عناوین متعددی شده است، خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم در دومین دوره و دو رتبه نخست در دوره‌های بعدی از افتخارات کسب شده در این جشنواره است که امسال نیز امیدواریم با نمایش "صدای پای باران" در بخش نهایی صاحب رتبه شویم .

وی که آثار هنری خود را با همکاری همسرش "سمیه گلباز" اجرا می‌نماید، یادآور شد: در همه آثار همکاری همسرم را دارم و مدیون تلاش‌های ارزنده وی که کارشناس نمایش عروسکی است در کسب موفقیت‌های متعدد هستم.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از بیست و هشتم شهریورآغاز و تا دوم مهرماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس ادامه دارد.