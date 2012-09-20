طرح ترافیکی ویژه مدارس در کرمان اجرا می شود/ فعال شدن پلیس مدارس

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید میزان ترافیک به خصوص در ساعات ابتدایی صبح به شدت افزایش می یابد که از رانندگان می خواهیم با رعایت قوانین رانندگی شرایط را برای روانی ترافیک فراهم کنند.

وی ادامه داد: ماموران راهنمایی و رانندگی در مقابل مدارس مهم، میدان و معابر پر تردد و مکانهای پر ترافیک حضور فعال خواهند داشت.



سرهنگ غفوریان گفت: همکاری مدارس، والدین و دانش آموزان و رانندگان شهر برای عدم بروز حوادث رانندگی و روان کردن ترافیک الزامی است.



فرمانده راهنمایی و رانندگی استان کرمان ادامه داد: در سال جاری طرح پلیس مدرسه با همکاری مدارس اجرا خواهد و از رانندگان میخواهیم همکاری لازم را با این افراد داشته باشند و در صورت عدم رعایت تذکرات این افراد به طور قطع جریمه و اعمال قانون خواهند شد.



وی ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح موجب کاهش معضلات ناشی از ترافیک شود.



وی همچنین از والدین خواست هر چه سریعتر نسبت به انتخاب سرویسهای رفت و آمد دانش آموزان اقدام کنند.



سرهنگ غفوریان گفت: استفاده از ماشین شخصی موجب افزایش ترافیک می شود.