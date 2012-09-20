ساختار تعزیرات حکومتی در کنگان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس بعدازظهر پنجشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر انجام شد، اظهار داشت: تعداد نفراتی که در تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان حضور دارند بیش از دو نفر نیستند.

وی افزود: با وجود جمعیت بالای شهرستان کنگان، دو نفر برای پاسخ گویی به تمام مطالبات مردم در این زمینه کافی نیست. این دو نفر باید از نقطه اول شهرستان یعنی بنک تا آخرین نقطه شهرستان که روستای بندو است را پوشش دهند و نظارت و به شکایات رسیدگی کنند که این امر ممکن نیست.

فرماندار کنگان بر ضرورت تقویت ساختار اداری تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان تاکید کرد و بیان داشت: باید یک نمایندگی تعزیرات حکومتی در بخش ویژه عسلویه مستقر شود.

وی اذعان داشت: تعزیرات حکومتی کنگان پاسخگوی پرونده‌های زیادی که در شهرستان کنگان مشمول شکایات و بازرسی در بخش مرکزی و هم در بخش ویژه عسلویه وجود دارد، نیست.

پمپ‌بنزین‌های شهرستان کنگان تخلفات زیادی دارند

یزدان شناس اضافه کرد: نمایندگی پخش فراورده های سوخت در شهرستان وجود ندارد و همین باعث شده است که پمپ بنزین ها باعث تخلف زیادی شوند.

وی گفت: امروز شهرستان کنگان بر حسب افزایش جمعیت و شرکت‌ها در بحث سوخت مصرفی در بین شهرستان‌های استان حرف اول را می‌زند که البته باید یادآور شد که نمایندگی مربوطه در شهرستان وجود ندارد.

یزدان شناس در پایان گفت: از تلاش‌های مجموعه تعزیرات حکومتی کنگان که علی‌رغم کمبود نیروی انسانی تلاش مضاعفی را انجام می‌دهند کمال تشکر را دارم.

وی خاطرنشان ساخت: با وضعیت فعلی، اداره تعزیرات کنگان بنا بر وظیفه ای که دارد نسبت به مقدورات خود خوب کار می کند.