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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

امیری:

مدیران فرهنگی زمینه اجرای سند راهبردی تعلیم و تربیت را فراهم کنند

مدیران فرهنگی زمینه اجرای سند راهبردی تعلیم و تربیت را فراهم کنند

ساری- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: باید با همدلی و همکاری اهالی فرهنگ و هنر استان، زمینه اجرایی سند راهبردی تعلیم و تربیت در مازندران فراهم شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر پنجشنبه در نشست خبری بازگشایی مدارس اظهار داشت: سند بنیادین در اموزش پرورش یک کار تاریخی در کشور بوده که می بایست بسیار زودتر در حوزه نعلیم و تربیت اجرایی شده بود.

وی با اشاره به تحول سند بنیادین در آموزش و پرورش گفت: منظور از تحول در نگرش، اعتقادات، تعلیم و تربیت اسلامی و استفاده از فناوری جدید در امر آموزش به دانش آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: با اجرایی شدن سند بنیادین در آموزش و پرورش، آموزش های ما مبتنی بر فلسفه ای خواهد شد که انسان مورد دلخواه را مبتی بر آمیزه های دیتی تربیت می کند.

امیری افزود: تحول بنیادین در آموزش و پرورش تعریف جدیدی از انسان و توجه به همه ساحت های وجودی آدمی در حوزه های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، هنری، بدنی، تربیتی  و اقتصادی را توجه می کند..

وی افزود: همه آحاد جامعه باید در اجرای تحول بنیادین در جامعه کمک کار دستگاه تعلیم و تربیت شوند.

این مقام مسئول افزود: سند تحول بنیادین سندی ملی، بومی، فرهنگی و تربیتی بوده و از بطن اعتقادات میهنی تدوین شده است.

امیری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی است افزود: به دلیل اینکه سیاست مدیران آموزشی کشور به صورت آموزش و پرورش دینی نبوده با اجرای این سند کار اساسی در حوزه فرهنگ تازه آغاز می شود.
 

کد مطلب 1700941

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