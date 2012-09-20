مدیران فرهنگی زمینه اجرای سند راهبردی تعلیم و تربیت را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر پنجشنبه در نشست خبری بازگشایی مدارس اظهار داشت: سند بنیادین در اموزش پرورش یک کار تاریخی در کشور بوده که می بایست بسیار زودتر در حوزه نعلیم و تربیت اجرایی شده بود.



وی با اشاره به تحول سند بنیادین در آموزش و پرورش گفت: منظور از تحول در نگرش، اعتقادات، تعلیم و تربیت اسلامی و استفاده از فناوری جدید در امر آموزش به دانش آموزان است.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: با اجرایی شدن سند بنیادین در آموزش و پرورش، آموزش های ما مبتنی بر فلسفه ای خواهد شد که انسان مورد دلخواه را مبتی بر آمیزه های دیتی تربیت می کند.



امیری افزود: تحول بنیادین در آموزش و پرورش تعریف جدیدی از انسان و توجه به همه ساحت های وجودی آدمی در حوزه های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، هنری، بدنی، تربیتی و اقتصادی را توجه می کند..



وی افزود: همه آحاد جامعه باید در اجرای تحول بنیادین در جامعه کمک کار دستگاه تعلیم و تربیت شوند.

این مقام مسئول افزود: سند تحول بنیادین سندی ملی، بومی، فرهنگی و تربیتی بوده و از بطن اعتقادات میهنی تدوین شده است.

امیری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی است افزود: به دلیل اینکه سیاست مدیران آموزشی کشور به صورت آموزش و پرورش دینی نبوده با اجرای این سند کار اساسی در حوزه فرهنگ تازه آغاز می شود.

