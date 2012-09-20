40 درصد محیط های دامی روستایی علی آبادکتول سمپاشی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قجوقی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای سلامت شهرستان افزود: این طرح در محیطهای دامی شهرستان اجرا شد ولی به علت کمبود سموم مورد نیاز و اعتبارات تنها موفق به اجرای 40 درصد از این طرح شدیم.

وی اظهار داشت: 60 درصد عملیات سم زدایی در روستاها انجام نشده است و منتظر اعتبارات هستیم.

وی با اشاره به کشتارگاههای شهرستان گفت: کشتارگاه فاضل آباد و علی آباد، شرایط بهداشتی خوبی ندارند، زیرا دام پس از کشتار باید 24 تا 48 ساعت در دمای زیر صفر برای از بین رفتن بیماریها نگهداری شود.

رئیس دامپزشکی علی آبادکتول یادآورشد: داشتن سردخانه در کشتارگاهها از ضروریات است و این امر در دو کشتارگاه علی آباد و فاضل آباد موجود نیست.

وی عنوان کرد: حمل و کشتار هر گونه در محیط های شهری ممنوع بوده و باید با مجوز دامپزشکی انجام شود.