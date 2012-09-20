ابوترابی از آیت الله نوری برای سخنرانی در مجلس دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در دیدار فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله العظمی نوری همدانی در سخنانی اظهار داشت: از مواضع حضرتعالی که به عنوان یکی از استوانههای حوزه و نظام به شمار میروید در دفاع از حریم ولایت قدردانی میکنیم.
وی افزود: امروز نیروهای انقلابی نگاه ویژهای به شما دارند و از مواضع به موقع شما در برهههای مختلف تقدیر میکنند.
نایب رئیس مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از آیت الله نوری همدانی دعوت کرد تا با حضور در مجلس شورای اسلامی سخنانی را قبل از آغاز جلسات مجلس داشته باشند.
فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی صبح امروز با سفر به قم با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی دیدار و گفتگو کردند و دیدار با آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقید و همچنین دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله حسینی بوشهری رئیس حوزه علمیه سراسرکشور از برنامههای عصر امروز این فراکسیون است.
فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی همچنین بعد از ظهر امروز با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) مرقد مطهر ایشان را زیارت کردند.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله نوری همدانی برای حضور و سخنرانی در مجلس دعوت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در دیدار فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با آیت الله العظمی نوری همدانی در سخنانی اظهار داشت: از مواضع حضرتعالی که به عنوان یکی از استوانههای حوزه و نظام به شمار میروید در دفاع از حریم ولایت قدردانی میکنیم.
نظر شما