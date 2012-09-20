10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در خوزستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح دستگاه تفکیک گر سیار در شرکت نفت و گاز کارون اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل در سنجش آلاینده‌ها، جانمایی ایستگاههای سنجش آلودگی است زیرا هر نوع تحلیل علمی در زمینه آلودگی هوا و تصمیم ‌گیری در مورد کاهش و کنترل آن به داده‌های آلودگی نیاز دارد‌.

وی با بیان اینکه یکی از مصوبات دومین سفر هیات دولت به استان خوزستان در سال 87 راه اندازی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا بوده، گفت: برای خرید این دستگاهها اقدام شده اما تامین آن با مشکلاتی روبه رو شده است.

محمدی زاده با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای راه اندازی این ایستگاهها در استان، افزود: با مذاکراتی که با مدیران ارشد نفت صورت گرفت امیدواریم تا پایان سال 91 این دستگاهها راه‌ اندازی شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی و کاهش آلایندگی همزمان با انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه نفت تاکید کرد و گفت: اگر چه اقتصاد، خودکفایی، اشتغال و رونق اقتصادی کشور وابسته به نفت است اما این صنعت ذاتا آلاینده است و آسیب پذیری محیط را به دنبال دارد.

محمدی‌ زاده با بیان اینکه دخل و تصرف در محیط و رفتن به لایه‌ های زیرزمینی و کشف، استخراج، بهره ‌برداری و فرآوری نفت می تواند به محیط آسیب جدی وارد کند، گفت: باید به گونه ای از منافع منابع نفتی حداکثر استفاده صورت گیرد، که به محیط زیست آسی جدی وارد نشود که این نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این موضوع که درگذشته به دلیل ضرورت توسعه اقتصادی، به مسائل زیست محیطی توجه کمتری می شد، افزود: در سالهای اخیر وزارت نفت عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است و با استفاده از دانش و خودباوری و ظرفیتهای داخلی اقدام به ساخت دستگاهها و تجهیزاتی کرده است که از وارد شدن فضولات و پسماند‌ها و زوائد به طبیعت جلوگیری می کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهره برداری ها آثار مخربی به همراه ندارد، گفت: دستگاه تفکیک گر سیار نفت و گاز که امروز در شرکت نفت و گاز کارون طراحی شده نه تنها نفت و گاز و مواد با ارزشی را که قبلا سوزانده می‌ شد بازیافت و بازیابی می‌ کند بلکه بر هوا، خاک، آب، موجودات زنده، گونه‌ های گیاهی و از جمله انسان هیچگونه آثار مخربی ندارد.

محمدی زاده تصریح کرد: با فعالیتهای انجام شده در حال حاضر پسماندی در صنعت نفت وجود ندارد و مواد زائد که قبلا تهدید بوده به فرصت تبدیل شده است.