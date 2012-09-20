افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا 700 هزار تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی روز پنج شنبه در در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: این افزایش حقوق باید با پشتیبانی شستا هرچه زودتر انجام می‌شود تا کسانی که حداقلهای قانونی پرداخت بیمه و سنوات را در سازمان تأمین اجتماعی داشته‌اند حقوق و مزایای آنها کمتر از 700 هزار تومان نباشد.

وی با بیان اینکه ارزش ذاتی و واقعی شستا 25 هزار میلیارد تومان معادل 250 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این شرکت در تاریخ 6/1/1365 با سرمایه ثبت شده‌ای معادل 20 میلیارد ریال با موضوع فعالیتهای سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و تحصیل سود از محل ذخائر سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده و سرمایه ثبت شده فعلی شرکت معادل 39 هزار میلیارد ریال معادل 3 هزار و 900 میلیارد تومان است. بر اساس تابلو بورس نیز ارزش شستا 12 هزار میلیارد تومان معادل 120 هزار میلیارد ریال است.

مرتضوی مدیریت کارآمد منابع مالی بر ذخائر سازمان با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری را هدف اصلی از تأسیس شستا دانست و افزود: اهم راهبردهایی که برای این مجموعه مهم اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری، و حضور در عرصه فن‌آوری در بازار و نظام‌مندسازی امور مدیریتی و ایجاد محوریت برای نظارت مؤثر و تخصصی بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها، ورود به بازارهای مالی وسرمایه‌ای بین المللی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی است.

وی پاسخگویی به مالکین اصلی سرمایه تامین اجتماعی که بیمه‌شدگان این سازمان هستند و همچنین اثرگذاری سازنده در اقتصاد کشور را از دیگر اولویت‌ها بیان کرد و ادامه داد: در حال حاضر شستا دارای هفت هلدینگ دارویی، سیمان، صدرتأمین، صبا تأمین، گروه ساختمان و حمل و نقل تأمین، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز، و صنایع عمومی تأمین است که شستا راهبری و نظارت مستقیم این هلدینگ‌ها را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بررسی وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه شستا خبر داد و گفت: در این رابطه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته و تقسیم‌بندی چهارگانه‌ای انجام شده است که بر اساس آن 126 شرکت در گروههای زیان ده، کم بازده، کوچک مقیاس و خارج از استراتژی ساماندهی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

مرتضوی با بیان اینکه فروش یا سامان‌دهی این شرکتها کار بسیار مهمی است اظهارداشت: اجرای این برنامه تحول در شستا را به دنبال دارد و مدیران این مجموعه باید با شجاعت و ریسک پذیری این تحول سازنده را انجام دهند و مدیرعامل جدید شستا برنامه ‌ریزی موثر و خوبی در این رابطه خواهد داشت.

وی در ادامه با یادآوری برنامه‌ای که در زمان معارفه خود در رابطه با حوزه اقتصادی تامین اجتماعی ارائه داده است، گفت: 4 بند از برنامه‌های حوزه اقتصادی به شستا مربوط می‌شود که تمرکز سرمایه‌گذاریهای سازمان و شرکتهای وابسته بر حوزه‌هایی که به رفع تحریم‌های کشور منجر شده و شرکتهای سازمان به بازوی بزرگ نظام برای رفع تحریمها تبدیل شوند از جمله مهمترین این برنامه‌هاست.

مرتضوی ایجاد و راه اندازی فعالیتهای جدید اقتصادی در حوزه فناوریهای نوین، اتمام پروژه‌های شرکتهای وابسته با تمرکز بر اتمام پروژه‌های صنعت نفت و گاز و فروش شرکتهای کم بازده و زیان دهی که نتوانند سود دهی و خدمات رسانی خود را به سطح مطلوبی برسانند از طریق بورس و فرا بورس را از دیگر برنامه‌های مربوط به شستا عنوان کرد.

وی اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف این سازمان را وابسته به موفقیت شستا ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که مدیران سخت کوش این مجموعه با تلاش مضاعف نسبت به تحول اساسی در این مجموعه اقدام نمایند تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام مؤثری که مورد انتظار ریاست جمهوری است، بعمل آورد و با پشتیبانی شستا هرچه زودتر حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به 700 هزار تومان افزایش یابد تا کسانی که حداقلهای قانونی پرداخت بیمه و سنوات را در سازمان تأمین اجتماعی داشته اند حقوق و مزایای آنها کمتر از 700 هزار تومان نباشد.