زیرساخت های توسعه ای شهر جدید امامزاده عبدالله آمل تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عسگری پور عصر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای اسلامی شهر تازه تاسیس امامزاده عبدالله(ع) از تاوبع شهرستان آمل اظهار داشت: دولت در سالجاری به طور رسمی موافقت خود را با ارتقا شهر جدید امامزاده عبدالله در بخش امامزاده عبدالله اعلام کرده و زیرساخت های آن اکنون در حال فراهم شدن است.



وی افزود: با تلاشهای دولت نهم ودهم خدمات بسیار ارزشمندی در زمینه های مختلف تولیدی و اقتصادی در بخش امامزاده عبدالله انجام شده ، اما این منطقه نیاز به توجه بیشتر دارد.



وی با بیان اینکه با استقرار شهرداری جدید و همت بلند اعضای شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله می توان کمبودها را جبران کرد، ادامه داد: شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله باید در راستای استقرار شهرداری در این شهر اقدام کند.



بخشدار امامزاده عبدالله با اشاره به اینکه این بخش و شهر امامزاده عبدالله، از ظرفیتها و استعدادهای بالقوه در راستای توسعه برخوردار است، ابرازامیدواری کرد: اعضای شورای پنج نفره این شهر بتواند با بهره گیری از توانمندی های این بخش در راستای توسعه و ایجاد فضای شهری مناسب با توجه به زائر پذیربودن این شهر فراهم آورد.



عسگری پور، شوراها را معتبر ترین پایگاه مردمی و بهترین حامی قانونی مدیران اجرایی عنوان کرد و یادآور شد: شوراهای اسلامی عصاره و برخاسته از درون مردم بوده که به دلیل بومی بودن و حضور در بین مردم منطقه از نزدیکترین و در دسترس ترین نهاد به مردم محسوب می شوند وبدون شک از عمق محرومیت های منطقه و مطالبات مردم آگاه هستند.



شهر امامزاده عبدالله، چهارمین شهر پس از شهرهای آمل، رینه ،گزنک و دابودشت در شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل است.