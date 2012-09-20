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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۳۲

شعبانی فرد:

مدیریت پسماند در بخشهای مختلف استان مرکزی اجرایی شود

مدیریت پسماند در بخشهای مختلف استان مرکزی اجرایی شود

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه فرهنگ اسلامی بر حفظ محیط زیست تاکید دارد، گفت: باید پسماند خانگی، صنعت و بیمارستانی در استان مدیریت و به نحوه مطلوب جمع آوری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه پسماند استان مرکزی با تاکید بر اینکه فرهنک اسلامی بر حفظ محیط زیست تاکید دارد، گفت: باید پسماند خانگی، صنعت و بیمارستانی در استان مدیریت و به نحوه مطلوب جمع اوری و از بین رود.

وی افزود: دفن غیر اصولی و بهداشتی می تواند زیان بار باشد و شیرابه ها را بستر آبهای زیرزمینی بکشاند و آنها را آلوده کند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: باید تلاش جدی در زمینه دفن اصولی پسماند بخش های مختلف صورت گیرد و رسانه ها نقش جدی در فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست دارند.

شعبانی فرد با بیان اینکه بخشی از پسماندها قابل بازیافت و بازگشت به طبیعت و بخش کشاورزی است، گفت: مدیریت پسماند در شهرها و روستاها باید عملیاتی شود و یکی از راهکارهای اصلی آن کاهش تولید زباله به خصوص در بخش خانگی است.

وی پسماند صنعتی وبیمارستانی را خطرناکتر عنوان و مدیریت آن را مورد تاکید دوباره قرار داد.

در این جلسه اعلام شد همایش تخصصی پسماند و بازیافت کشور نهم آبان ماه امسال در اراک برگزار می شود.

کد مطلب 1700964

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