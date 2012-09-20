راه اندازی 93 مدرسه خاص در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری بعد از ظهرپنجشنبه در جمع خبرنگاران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید 13 مدرسه شاهد،11 مدرسه هئیت امنایی،50 مدرسه تخصصی قرآنی،17 مدرسه نمونه دولتی، دومدرسه تیزهوشان و 35 مدرسه تخصی تربیت بدنی به مدارس استان افزوده شد.



وی افزود: در سالجاری 80 مدرسه جدید در حال ساخت داریم که قالب این مدارس بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: 406 مدرسه در سال گذشته به صورت دو نوبته اداره می شد که از این تعداد 260 مدرسه تک نوبته شد.



وی با اشاره به اینکه 147 مدرسه در استان به صورت دو نوبته است افزود: 96.5 درصد مدارس استان تک نوبته اداره می شود.



امیری افزود: امسال بچه ها روز بازگشایی مدارس را با شعار لاالا الله محمد رسول الله آغاز خواهند تا انزجار خود را از ساخت فیلم موهن توسط فیلم ساز آمریکایی داشته باشند.



وی با بیان اینکه جشن آغاز سال تحصیلی را امسال در تمام مدارس استان داریم افزود: چهار هزار و 300 مدرسه دولتی و غیر دولتی آماده حضور دانش اموزان است.



امیری گفت: 41 هزارو 800 معلم کار تربیت بیش از 485 هزار دانش آموز را در مدارس سراسر استان به عهده دارند.