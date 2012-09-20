120 برنامه با مشارکت حوزه های بسیج در آبیک اجرایی می شود

رضا اسفندیاری عصر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و دهه کرامت، اظهارداشت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در شرایطی جنگ را آغاز کردند که ساختار نظامی در ایران به صورت منسجم شکل نگرفته بود و آنها می خواستند ازاین فرصت استفاده کرده و با تحمیل جنگی ناخواسته نظام را به بن بست بکشانند.

وی تصریح کرد: دشمنان غافل بودند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نهضت آشورا بنا نهاده شده و مردم انقلابی ایران با بهره گیری از رهنمودهای امام (ره) و پیام عاشورا می توانند سد دفاعی محکمی را در مقابل دشمنان ایجاد کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آبیک بیان کرد: با توجه به اینکه نظام بر مبنای دین اسلام و نهضت عاشورا بنا نهاده شده و مردم با بهره گیری از رهنمودهای معنوی امام خمینی (ره) برای دفاع از اسلام و میهن وارد جبهه ها شدند، واژه دفاع مقدس وجه تسمیه بسیار خوبی برای دوران هشت سال دفاع مقدس است.

این مسئول عنوان کرد: تداوم نظام نیازمند انتقال آرمان های تدوین شده انقلاب به مردم و نسل جوان است و هفته دفاع مقدس فرصت بسیار مناسبی برای تحقق این امر مهم است.

وی یادآورشد: هشت سال جنگ سخت با هزار و 200 کیلومتر خاکریز، دوران بسیار مهم تاریخ انقلاب محسوب می شود اما امروز دشمنان نظام وارد جنگ مهمی شده اند که مقام معظم رهبری در خصوص آن با عنوان شبیه خون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم هشدار داده اند.

رژه نیروهای مسلح شهرستان آبیک فردا برگزاری می شود

اسفندیاری با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان آبیک اضافه کرد: رژه یگان های مستقر در شهرستان آبیک که همه ساله با شکوه خاصی برگزار می شود از مهمترین برنامه های این هفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آبیک با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید، اظهارداشت: تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس فرصت بسیار مناسبی برای حضور راویان دفاع مقدس در مدارس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان است.

وی دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا، فضاسازی شهری، دیدار با امام جمعه شهر، گلباران مزار شهدا، مشارکت در نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس استان قزوین، برگزاری مسابقات ورزشی و قرآنی را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان آبیک اعلام کرد.