جشنواره ضامن آهو به رشد کیفیت بازیگران کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سحر حسن زاده بازیگر نقش "سحر" در نمایش "کوپه شماره هشت" بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره ضامن آهو کیفیت این جشنواره را بسیار خوب برشمرد و افزود: خوشبختانه در جشنواره ای که کارهای بسیار با کیفیتی در آن در حال اجرا هستند ما نیز توانستیم نمایش "کوپه شماره هشت" را به خوبی اجرا کنیم.

وی با اشاره به تلاش چند ماهه برای اجرای نمایش "کوپه شماره هشت" اظهار داشت: امیدوارم پس از این تلاش چند ماهه بتوانیم رتبه های بسیار خوبی را در جشنواره ضامن آهو کسب کنیم.

این بازیگر تئاتر پرداختن تخصصی جشنواره ضامن آهو به آثار مذهبی مرتبط با کودکان را بسیار مفید دانست و خاطرنشان کرد: این مسئله حتی می تواند در رشد کیفیت کار بازیگران نیز مؤثر باشد، چون آن ها باید ضمن توجه به دینی بودن کار خود به جلب رضایت مخاطبان کودک کار خود نیز توجه داشته باشند.

گفتنی است: سحر حسن زاده کار بازیگری را از سال 80 در مشهد آغاز کرده است.

ششمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از 28 شهریور الی دوّم مهرماه با شرکت 10 گروه نمایشی در بندرعباس برگزار می شود.