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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی نیشکر دهخدا در اهواز راه ‌اندازی شد

واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی نیشکر دهخدا در اهواز راه ‌اندازی شد

اهواز- خبرگزاری مهر: واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه نیشکر دهخدا با حضور محمد جواد محمدی ‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح و راه ‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر انرژی شرکت نیشکر دهخدا، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی این شرکت اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب شرکت دهخدا در دو بخش بهداشتی و صنعتی احداث شده است.

علی مراد پور با اشاره به آماده بوده پروژه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی افزود: پروژه واحد تصفیه فاضلاب صنعتی نیز در حال تکمیل و به زودی به پایان می رسد.
 
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی از مهرماه سال گذشته آغاز شده، گفت:  حدود چهار میلیارد و 700 میلیون ریال برای طراحی، تامین تجهیزات داخلی و احداث این واحد هزینه شده است.
 
مرادپورتصریح کرد: سیستم تصفیه بهداشتی این واحد از نوع تصفیه بیولوژیکی و به روش لجن فعال با هوا دهی عمقی و ممتد به ظرفیت 284 مترمکعب در روز است .
 
وی با بیان اینکه طراحی و تامین تجهیزات این تصفیه خانه توسط مجریان داخلی انجام شد، افزود: این تصفیه خانه با مساحت دو هزار متر به طور متوسط 11.8 مترمکعب فاضلاب دریافت می کند و تا 47.2 متر مکعب در ساعت نیز امکان افزایش وجود دارد.
 
مدیرانرژی شرکت نیشکر دهخدا زمان ماندگاری  فاضلاب در این سیستم را 24 ساعت عنوان کرد و گفت: این تصفیه خانه در نوع خود کم نظیر بوده و تاثیر غیرقابل انکاری در حفظ محیط زیست دارد.
 
وی با تاکید براینکه آب حاصل از عملیات تصفیه برای کشاورزی قابل استفاده است، افزود: استفاده از سیستم کلرزنی نیز برای این فاضلاب در نظرگرفته شده است .
 
کشت و صنعت نیشکر دهخدا از مجموعه کشت و صنعتهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع ایران است که مساحت اراضی این کشت و صنعت بیش از 11 هزار و 220هکتار است.
کد مطلب 1700976

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