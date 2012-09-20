واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی نیشکر دهخدا در اهواز راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر انرژی شرکت نیشکر دهخدا، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی این شرکت اظهار کرد: تصفیه خانه فاضلاب شرکت دهخدا در دو بخش بهداشتی و صنعتی احداث شده است.

علی مراد پور با اشاره به آماده بوده پروژه تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی افزود: پروژه واحد تصفیه فاضلاب صنعتی نیز در حال تکمیل و به زودی به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی واحد تصفیه فاضلاب بهداشتی از مهرماه سال گذشته آغاز شده، گفت: حدود چهار میلیارد و 700 میلیون ریال برای طراحی، تامین تجهیزات داخلی و احداث این واحد هزینه شده است.

مرادپورتصریح کرد: سیستم تصفیه بهداشتی این واحد از نوع تصفیه بیولوژیکی و به روش لجن فعال با هوا دهی عمقی و ممتد به ظرفیت 284 مترمکعب در روز است .

وی با بیان اینکه طراحی و تامین تجهیزات این تصفیه خانه توسط مجریان داخلی انجام شد، افزود: این تصفیه خانه با مساحت دو هزار متر به طور متوسط 11.8 مترمکعب فاضلاب دریافت می کند و تا 47.2 متر مکعب در ساعت نیز امکان افزایش وجود دارد.

مدیرانرژی شرکت نیشکر دهخدا زمان ماندگاری فاضلاب در این سیستم را 24 ساعت عنوان کرد و گفت: این تصفیه خانه در نوع خود کم نظیر بوده و تاثیر غیرقابل انکاری در حفظ محیط زیست دارد.

وی با تاکید براینکه آب حاصل از عملیات تصفیه برای کشاورزی قابل استفاده است، افزود: استفاده از سیستم کلرزنی نیز برای این فاضلاب در نظرگرفته شده است .

کشت و صنعت نیشکر دهخدا از مجموعه کشت و صنعتهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع ایران است که مساحت اراضی این کشت و صنعت بیش از 11 هزار و 220هکتار است.