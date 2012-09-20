تسهیلات دولت به بخش صنعت کشور مکفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبرناصری در گفتگویی با اشاره به اهمیت دادن به بخش تولید و صنعت از سوی دولت اظهار داشت: ضمن تسهیلاتی که به پروژه مسکن داده می شود، دولت باید تسهیلاتی به تولید و صنعت کشور

اختصاص دهد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در به ادغام های صورت گرفته در وزارتخانه ها اشاره کرد و افزود: قرار نیست با ادغام وزارتخانه مسکن و راه، بحث راهسازی و راه کشور رها شود ؛ مسکن مهم است اما در جای خود دولت باید به بخش راه و تولید نیز توجه کند و تسهیلات لازم برای این امر تخصیص دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس به نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت اشاره و تصریح کرد: مردم از ما به عنوان نمایندگان خود انتظاردارند ببینند کارها ، طرحها و برنامه هایمان چه بوده و گام جدی خود را در زمینه نظارت برداشتیم و نباید حمل بر غرض ورزی نمایندگان با مجموعه استانداری ها شود.

تجمع 200 نفری بسیجیان بابل در محکومیت هتک حرمت به پیامبر



200 نفراز بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید مهربانی اسلام ازحوزه مقاومت بسیج حضرت امام (ره) شهرستان بابل در

محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر(ص) تجمع کردند.

بسیجیان شرکت کننده در این تجمع ضمن گرامیداشت فرهنگ دفاع مقدس و ضرورت الگو گیری از این فرهنگ، اقدام موهن و احمقانه دشمنان را محکوم کرده و با دادن شعارهایی از سکوت معنی دار مجامع بین المللی انتقاد کردند.

این بسیجیان خواستار برخورد با عوامل اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) شدند و با صدور بیانیه ای توهین به مقدسات اسلامی به ویژه ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام را همگام با امت اسلامی محکوم کرده و با احساسات جریحه‌ دار شده امت اسلامی ابراز همدردی کردند.

پذیرش 1242 دانشجو در دانشگاه صنعتی بابل



رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: هزار و 242 دانشجوی دختر و پسر در سال تحصیلی 91-92 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پذیرش شدند.

عسکرجانعلی زاده بیان داشت: از این تعداد 744 دانشجو در مقطع کارشناسی، 440 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 58 دانشجو در مقطع دکتری پذیرش شده اند.

وی با اشاره به اینکه هرساله حدود 20 درصد از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، جزو استعدادهای درخشان هستند؛ ادامه داد: تعداد 68 نفر از این دانشجویان پذیرش شده سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق مرکز استعدادهای درخشان هستند.

علم و دانش لازمه ایمان و موهبتی الهی است



رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در پیامی به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید دانشگاهها گفت: تقارن شروع سال تحصیلی با هفته شکوهمند دفاع مقدس را با یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهیدان تبرک ساخته پاسداری از حرمت خون شهیدان را در سنگر دانشگاه یاد آور عصاره‌های پاک انقلاب اسلامی می‌دانیم.

عسکر جانعلی زاده ادامه داد: علم و دانش لازمه ایمان و موهبتی الهی است و دانشگاه جایگاه معرفت و منبع تولید دانش و فرهنگ است و بی شک تولید علم آمیخته با ایمان اصلی ترین رسالت دانشگاهیان است.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی به همه همکاران، دانشجویان و خانواده های دانشجویان جدید الورود، که برای نخستین‌بار به محیط مقدس دانشگاه گام نهاده‌ اند صمیمانه خیر مقدم عرض کرده و امیدوارم که همواره در پیمودن این راه موفق باشند.